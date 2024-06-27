Как добраться до аэропортов Москвы: маршруты для путешественников с разным бюджетом

Собираясь в поездку, многие забывают продумать самый первый шаг путешествия — путь до аэропорта. Рассказали о самых простых и надежных маршрутах до московских воздушных портов: Домодедово, Внуково, Шереметьево.

Для тех, кто путешествует налегке, метро будет идеальным вариантом. В Москве до всех крупных аэропортов можно добраться, используя комбинацию из автобусов и метро или аэроэкспресса. Это быстро, надежно, а также позволяет избежать пробок.

Когда на первом месте комфорт (и если вы путешествуете с большим количеством багажа), такси — это лучший выбор. Транспорт доставит вас прямо к терминалу без пересадок и дополнительных усилий.

Многие путешественники соглашаются с мнением, что ехать в аэропорт на своем автомобиле — это не лучшая идея. Проблемы с парковкой, высокая стоимость долговременной стоянки и тревоги за оставленную машину делают этот вариант наименее привлекательным.

Каждый путешественник выбирает свой способ добраться до аэропорта в зависимости от личных предпочтений и обстоятельств. Кто-то ценит комфорт, кто-то стремится сэкономить, а кто-то предпочитает простоту и скорость. Важно найти тот вариант, который сделает ваш путь к рейсу максимально удобным и приятным.

Как добраться до Домодедова

Самый быстрый и комфортный способ — это аэроэкспресс. Он отправляется с Павелецкого вокзала каждые 30 минут, а время в пути составит около 45 минут. Стоимость билета — 525 рублей. В бизнес-классе можно доехать за 1200 рублей. Аэроэкспресс следует до аэропорта с остановкой на платформе Верхние Котлы — там тоже можно сесть.

Фото Петров Сергей, Global Look Press

Еще один вариант преодоления маршрута — экспресс-автобус № 1185. Он отправляется от станции метро «Домодедовская» Замоскворецкой линии. Интервал движения составляет 15 минут, автобус отходит от выхода №1 0 станции метро. Время в пути — около 45 минут, стоимость проезда — 350 рублей.

Такси — удобный, но более дорогой вариант. Поездка из центра города обойдется примерно в 2000-3000 рублей и займет около 1-1,5 часа. Не стоит забывать и о возможных пробках в час пик.

Как добраться до Внукова

Аэроэкспресс отправляется с Киевского вокзала и станции Аминьевская каждый час. Время в пути — 25-35 минут. Стоимость билета — 525 рублей.

Фото Петров Сергей

Доехать до аэропорта также можно на метро по Солнцевской линии. Нужную станцию пропустить не получится — остановка называется «Аэропорт Внуково».

Поездка на такси из центра города обойдется в 1700-2500 рублей и займет около 50-60 минут.

Как добраться до Шереметьева

Поезд отправляется с Белорусского вокзала каждые 30 минут. Время в пути — 60 минут. Стоимость билета — 525 рублей в одну сторону. Аэроэкспресс останавливается на Савеловском вокзале. При посадке на этой станции время в пути составит 45 минут. Нужные поезда отправляются с пути № 9.

Фото Максим Константинов, Global Look Press

До Шереметьева также ходит экспресс-автобус № 1195 от станции метро «Ховрино» — конечной Замоскворецкой линии. Остановку можно найти около автовокзала «Северные ворота». Автобус отправляется к терминалам B и C, интервал движения составляет восемь минут. Если вам нужно добраться до терминалов D, E или F, то ищите маршрут № 1195D. Он отходит каждые 20 минут от выхода № 2 станции метро «Ховрино». Время в пути составит около 15-20 минут, автобус следует без остановок. Стоимость билета — 350 рублей.

Поездка в Шереметьево на такси из центра Москвы стоит около 1500-2000 рублей и займет примерно 1-1,5 часа.