Футбольная культура в разных странах мира: особенности и традиции

Совсем скоро, 14 июля состоится финал Чемпионата Европы по футболу. В преддверии этого события, вместе с нашими друзьями из сети ирландских пабов Harat's Pub рассказали, как болеют за свои команды футбольные фанаты в разных уголках планеты.

Германия

Германию невозможно представить без футбола. Немцы известны большой любовью к этому виду спорта. Бундеслига стабильно завоевывает первенство среди всех европейских чемпионатов по посещаемости. Стадионы чемпионата Германии ежегодно собирают аншлаги. Несмотря на массовость, болельщики из Германии оправдывают стереотипы о немцах. Они славятся дисциплинированностью и организованностью. И это учитывая то, что в Германии разрешена продажа пива на футбольных стадионах.

Фото Friedemann Vogel, Getty Images

Сербия

Хотя Сербия часто показывает весьма посредственные результаты на международных соревнованиях (в этом году страна впервые в истории прошла на чемпионат Европы), на энтузиазме фанатов это не сказывается. Сербы традиционно занимают верхние строчки в рейтингах самых неистовых футбольных болельщиков. Они славятся своей в прямом смысле огненной поддержкой — часто сербы приносят на матчи пиротехнику.

Фото Dragan Stankovic, Global Look Press

А еще сербские болельщики активно поддерживают Россию. Так, например, на Евро-2024 фанаты сборной Сербии вывесили на трибунах российский флаг на матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой из Англии. Фанаты некоторых футбольных клубов Сербии находятся в дружеских отношениях с российскими болельщиками.

Россия

Первый футбольный матч состоялся в России еще в 1897 году. С тех пор популярность этого вида спорта не ослабевает. Кстати, Россия занимает первое место в мире по количеству любителей футбола, обогнав Германию и Англию. Более 46 миллионов россиян регулярно следят за результатами матчей.

Что отличает болельщиков из России — это безграничная преданность своей команде. Многие фанаты носят клубную одежду, используют флаги, баннеры и другую атрибутику даже в повседневной жизни. Кроме того, российские болельщики нередко собираются в пабах Harat's, которые есть по всей стране, чтобы вместе поболеть за любимую команду и просто хорошо провести время в компании единомышленников.

Фото Александр Кулебякин

Кстати, несмотря на порой острые отношения между фанатами разных российских футбольных клубов, Сборную России они поддерживают всегда дружно.

Шотландия

Многие футбольные фанаты раскрашивают лица в цвета национального флага, но для шотландцев бело-голубая раскраска имеет особое значение. По некоторым данным, в древности шотландские горцы во время боевых столкновений красили лицо синей краской для устрашения противника. Поэтому сегодня шотландцы очень любят подчеркивать таким образом свою национальную идентичность. Некоторые пламенные фанаты вообще приходят поддержать сборную в килтах и с волынками.

Фото Peter Kneffel, Global Look Press

США

Футбол в США традиционно находится в тени других видов спорта — бейсбола, баскетбола и американского футбола. Связывают это с тем, что, когда США обрели независимость от Великобритании, американцы твердо решили ни в чем не походить на бывших колонизаторов. Это коснулось и спорта: футбол, будучи национальной гордостью Британии, впал в немилость.

Однако, несмотря на равнодушие американцев к футболу, у них появились интересные традиции, связанные с просмотром спортивных матчей. Например, неотъемлемой частью любой игры стала «камера поцелуев». В перерывах между периодами игры сотрудники стадиона разглядывают трибуны в поисках пар, которые должны поцеловаться, когда на них наводят камеру. Поцелуи транслируют на огромных табло.

Фото mark6mauno / Flickr

Неслучайно многие американцы, посещая стадионы всей семьей, на всякий случай приносят таблички с надписью «Это моя сестра!» и «Это мой брат!».

ЮАР

В ЮАР проходил Чемпионат мира по футболу 2010 года. Настоящим символом южно-африканского футбола тогда стала вувузела — длинный рожок, издающий пронзительный и громкий звук. Изобрел его житель ЮАР Фредди Мааки в 1970 году. Во время чемпионата мира по футболу 1970 года он увидел, как болельщики поддерживали свои сборные с помощью дудок. Тогда Мааки взял гудок от велосипеда и пришел с ним на матч. Изобретение Мааки так понравилось южноафриканским болельщикам, что с тех пор вувузела превратилась в незаменимое «оружие» футбольных фанатов ЮАР.

Фото Ulrich Doering, Global Look Press

Нидерланды

Голландских болельщиков всегда легко заметить в толпе. Футбольные фанаты из Нидерландов одеваются в оранжевую одежду. Да и сборную страны можно быстро отличить от других команд — их форма того же цвета. Почему же оранжевый стал символом голландского футбола? Причина кроется в непростой истории страны. В XVI веке в Голландии вспыхнуло движение за независимость, которое возглавил принц Вильгельм Оранский. На гербе принца были изображены апельсины. А на поле боя Вильгельм всегда носил оранжевый шарф. До сих пор жители страны (и в том числе болельщики) чтят память героических предков, одеваясь в одежду этого цвета.

Фото Fabian Sommer, Global Look Press

Кипр

Футбол — это самый популярный вид спорта на Кипре. Его сюда «привезли» англичане в конце XIX века, а уже в 1934 года в Никосии была основана Кипрская федерация футбола. Вместе с самим спортом британцы завезли и традицию смотреть матчи в пабах, которая сохраняется до сих пор.

Фото Katja Kreder, Global Look Press

Бразилия

Футбол для бразильцев — это не просто спорт, это настоящий стиль жизни. В Бразилии дни матчей чемпионата мира по футболу считаются неофициальными праздниками. В этот день работники имеют полное право не прийти на работу.

Фото Joe Raedle, Getty Images

Кроме того, в Бразилии родились легенды мирового футбола — Пеле, Зико, Роналдо и Неймар. 19 ноября даже объявлено в стране национальным праздником — Днем короля Пеле. Дата отсылает к 1969 году, когда футболист забил тысячный гол в карьере. После того как бразильцы в 2002 году выиграли чемпионат мира, их начали называть «пентакампеоны», то есть «пятикратные чемпионы мира». Бразилия — единственная страна, которая выиграла такое количество титулов.

Еще Бразилия знаменита уникальным стилем игры, известным как джинга. Джинга сочетает в себе традиции самбы и капоэйры: движения игроков быстрые, но плавные и продуманные.

Хорватия

Население Хорватии — всего 4 миллиона человек. Несмотря на это сборная страны добилась значительных успехов на международной футбольной арене. Настоящей гордостью хорватского футбола по праву считается Лука Модрич. В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч», прервав десятилетнюю гегемонию Месси и Роналду.

Хорватские болельщики всегда приходят поддерживать сборную в одежде в красно-белую клетку. Футболисты тоже играют в «шахматных» футболках. Такой узор отсылает к гербу страны и действительно символизирует шахматную доску. По легенде, в X веке хорватский король обыграл в шахматы венецианского дожа, заполучив таким образом себе во владение Далмацию — богатый приморский регион Хорватии. С тех пор красно-белая клетка сопровождает хорватскую команду на всех спортивных соревнованиях.

Фото Goran Stanzl / Pixsell, Global Look Press

Нередко хорватские футбольные фанаты собираются в барах, чтобы провести время в компании единомышленников и вместе посмотреть матч. Одной из таких точек притяжения уже несколько лет является Harat's Pub в Загребе, рядом с которым владельцы заведения организовали одну из самых больших фан-зон в стране для болельщиков.

Кстати, пабы сети есть не только в Хорватии, но еще в 10 странах — в России, Белоруссии, Казахстане, Венгрии, Киргизии, Сербии, Словении, Таиланде, Кипре и США. Где бы вы не находились, поболеть за любимую команду и хорошо провести время в компании единомышленников можно в Harat's Pub.

Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.