Самый настойчивый последний финишер: история 59-летнего триатлета Вячеслава Шарапова

В Сочи состоялось масштабное закрытие сезона триатлона на фестивале спорта IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024. Мы побеседовали с постоянным участником стартов — 59-летним Вячеславом Шараповым из Перми, который принимает участие в соревнованиях уже в 9-й раз. Спортсмен рассказал о том, как пришел в спорт, а также поделился самыми запоминающимися моментами.

«За моей спиной уже 14 стартов»

«Я уже много лет являюсь предпринимателем в области металлообрабатывающей промышленности и машиностроения, но спорт — мое истинное хобби. Пришел к этому еще в Советском Союзе, где физическая активность и здоровый образ жизни были близки, наверное, каждому. С детства увлекался хоккеем и штангой, после армии появился интерес к боксу, а уже в 46 лет пришел к марафонам — сегодня за моей спиной уже 14 стартов.

Фото Пресс-служба Ironstar

Про триатлон впервые мне рассказал мой друг, и я загорелся идеей, ведь тут можно и бегать, и плавать, и прокатиться на велосипеде. И в 2014 году еще один мой товарищ упомянул железную дистанцию на IRONSTAR. Именно ее я и захотел пройти, хотя по началу серьезно это желание никто не воспринял, потому что у меня в то время был лишний вес, однако я был настроен уверенно. И уже в 2015 году состоялся мой первый старт на фестивале, не без поддержки друга.»

Самый настойчивый последний финишер

Вячеслав трижды приходил к финишу последним — в 2017, 2020 и 2023 году. А за свою настойчивость и упорство в 2024 году был отмечен организаторами специальной наградой «Самый настойчивый последний финишер». Его время на гонке IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024 на дистанции 113 км составило 7 часов 17 минут 54 секунды.

Фото Пресс-служба Ironstar

«Это было настоящее испытание»

«На первой гонке 9 лет назад я принял участие в полужелезной дистанции на 113 км. Это было настоящее испытание: я был уверен в себе, но на подходе к финишу мышцы начали забиваться и сил почти не осталось. Психологически тоже бывало нелегко, иногда хотелось сойти с дистанции. Но однажды друг сказал мне: «Ты что, тебе осталось два круга пробежать, а ты сходить собрался?». И я дошел до конца. Годом позже уже серьезнее подошел к подготовке и по 4 часа крутил велотренажер. Моей первой медалью стала бронза — до сих пор помню, какой тяжелой она была.

За все эти годы я трижды проходил дистанцию последним, но это не страшно. Скажу честно, когда тебя встречают такими овациями, таким восторгом — это дорогого стоит. Общая энергетика настолько поднимает дух, что после эти эмоции хочется пережить еще не раз. К тому же, меня запомнили другие спортсмены — ни первых, ни последних, а меня. Мы каждый раз жмем друг другу руки, обмениваемся новостями, это тоже очень приятно.

Фото Пресс-служба Ironstar

И, конечно, у меня есть свои приметы. Например, с 2015 года я выхожу на старт в одной и той же форме. Так делают многие спортсмены, и я тоже вижу в этом определенный символизм. Но в этом году друг подарил мне отличную майку, похожую на мою старую, и думаю, что в Сочи я выйду на гонку именно в ней — впервые за 9 лет.



Всем новичкам я хочу сказать лишь одно: этот опыт вы не забудете никогда и, скорее всего, будете возвращаться к нему вновь и вновь. Фестиваль — отличное олицетворение фразы «Главное не победа, а участие». Действительно, такой заряд сил, вдохновения и желания расти и добиваться новых высот не всегда можно получить в обычной жизни, зато после старта их хватит еще на месяцы вперед!»