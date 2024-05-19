Испанский стыд: почему нам бывает неловко за других и что с этим делать
Сгорали ли вы со стыда, глядя на то, как позорится кто-то другой? Такое чувство неловкости за окружающих называют «испанский стыд». Это ощущение может застать вас абсолютно в любой ситуации. Вместе с психологом выяснили, как работает испанский стыд и возможно ли от него избавиться.
Почему испанский стыд так называется
Название у феномена довольно странное, как и он сам. И точное происхождение выражения «испанский стыд» неизвестно. Существует версия, что термин придумали в Великобритании в 1990-х. Тогда испанские сериалы, которые крутились на телевидении, были настолько нелепыми, что людям было в буквальном смысле стыдно их смотреть.
Почему возникает испанский стыд
Каждый хотя бы раз испытывал это жгучее чувство неловкости за поступок, который совершает кто-то другой.
Однажды я была на концерте классической музыки при свечах. Все располагало к прекрасному, на сцену вышли музыканты. Солирующая скрипка фальшивила настолько чудовищно, что моего испанского стыда хватило бы на весь Пиренейский полуостров.
Почему позорится кто-то другой, а стыдно становится смотрящему — остается неразгаданной загадкой. Феномен плохо поддается объяснениям. В целом испанский стыд можно отнести к спектру эмпатических реакций. То есть чувств, возникающих из-за того, что человек перенимает эмоции других людей.
В психологии существует понятие «эмпатическое смущение» — состояние, когда человеку неловко от чужих постыдных действий. Считается, что эта черта развилась в ходе эволюции. Долгое время выживание людей зависело от того, как хорошо они понимают друг друга. Так мозг научился считывать и проживать чужие эмоции.
Для большинства ощущение испанского стыда проходит без последствий.
Единственное исключение — люди с тревожным типом личности или тревожным расстройством. Для них этот феномен станет мучительным, бесконечно долгим и тягостным испытанием.
Такие люди могут неадекватно реагировать, не выдерживать внутреннего напряжения и даже проявлять агрессию.
Что делать с чувством испанского стыда
К сожалению, испанский стыд относится к спонтанным реакциям, пресечь которые невозможно. Но вам всегда доступна опция изменить свое отношение в этому явлению или постараться сделать чувства менее интенсивными. Чтобы преодолеть это ощущение, используют:
- Технику рефрейминга. Это психологический инструмент, который помогает бороться с установками в голове. Например, если вам стыдно за человека, который ярко заявляет о себе, вам стоит поработать с глубинным страхом «проявляться».
- Дыхательные практики. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Сфокусируйтесь на своем дыхании. Так вы заставите мозг отвлечься.
Впрочем, встречаются и такие люди, которым нравится испытывать испанский стыд. Это связано с выбросом адреналина и реакцией организма на острые ощущения.