Чего ждать от года Змеи — 2025: мнение астролога

Спросили у астролога, чего стоит ждать от грядущего 2025 года — года Зеленой Деревянной Змеи по восточному календарю.

Что такое восточный календарь

Восточный календарь используется в основном в Китае и в странах Восточной Азии. Он основан на циклах Луны и Солнца и сочетает в себе элементы как лунного, так и солнечного календаря.

Восточный календарь имеет долгую историю. По преданию, его создателем был китайский император Шихуанди. Он провел реформу летоисчисления и установил для всей страны единую систему счисления времени.

Символ года в восточном календаре определяется по двенадцатилетнему циклу. Каждому соответствует определенное животное: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и свинья. Кроме того, год также ассоциируется с одним из пяти элементов. Стихия определяет цвет, присущий символу года: огонь — красный, земля — желтый, металл— белый, вода — синий, дерево — зеленый. Поэтому у каждого животного есть две уточняющих характеристики (например, «Красная Огненная Обезьяна»). Так, 2025 год будет годом Зеленой Деревянной Змеи.

Что можно и нельзя делать в 2025 году

Наукой не обнаружено никаких доказательств того, что символ года по восточному календарю влияет на политику, экономику и события в жизни людей. Однако многие предпочитают все же учитывать мнение астрологического сообщества при долгосрочном планировании.

В 2025 году астрологи советуют обратить свой взгляд в прошлое.

Тем, кто собирается вступить в брак, астролог советует подождать до весны.

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Если же вы хотели вплотную заняться своим здоровьем, то 2025 год — очень подходящее для этого время.

Кроме того, по словам эксперта, в год Змеи стоит ждать больших изменений в международной обстановке.

С точки зрения астрологии, в 2025-м произойдет много изменений в положении звезд и планет. Специалисты в эзотерике уверены: и в реальной жизни все увидят множество перемен. Например, в год Змеи стоит ждать изменений в законодательстве.

Как стоит встречать 2025 год

Змея ассоциируется с интеллектом, уравновешенностью, рассудительностью, поэтому в ее год следует войти именно с таким настроем. До 31 декабря рекомендуется отдать все долги и уладить все размолвки с друзьями и близкими.

Встречать Новый год рекомендуется в цветах, которые встречаются в змеиной чешуе: зеленый, бежевый, черный. Приветствуются также блестящие и металлические элементы: стразы, пайетки, заклепки, металлический декор.

Змея — символ финансового благополучия, поэтому можно дарить близким подарки из драгоценных металлов: подвески, броши, серьги, запонки, зажимы для галстуков. Те, кто верит в приметы, могут положить под пятку или в карман новогоднего наряда монетку — считается, что это привлечет в семью деньги.