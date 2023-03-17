Куда поехать в отпуск весной, чтобы не прогадать с погодой?

Плавать в теплом море, потягивать коктейли на пляже с белоснежным песком, гулять по мощеным улицам Старого города или отправиться за новыми впечатлениями на экскурсию к древним руинам? Вместе с основателем и руководителем сети туристических агентств Владимиром Ровняго сделали подборку мест, куда можно поехать уже в марте и не прогадать с погодой.

Анталия, Турция

Прибрежная Анталия, расположенная на юге Турции, известна своими потрясающими пляжами и богатым культурным наследием. Даже в марте температура здесь выше 20 °С.

В Средиземном море купаться еще прохладно, зато можно поплавать в подогреваемом бассейне на открытом воздухе. Любителей активностей ждут древние руины и музеи, базары и торговые кварталы Старого города.

Фото Istockphoto/eucyln

Турпакеты из Москвы в Анталию начинаются примерно от 35 673 рублей на человека, при условии недельного проживания в 4-звездочном отеле, включая перелет туда и обратно.

Египет

Это одно из самых популярных направлений весной. Начало высокого сезона в Египте — апрель. Днем температура в Хургаде +29 °C, ночью +18 °C. В Шарм-эль-Шейхе днем +30 °C, а ночью +20 °C.

Если не хотите все дни проводить на пляже, то и помимо этого в Египте есть чем заняться: от экскурсий к пирамидам Гизы и Долине царей до знакомства с пустыней и дайвинга.

Фото Istockphoto/Oleh_Slobodeniuk

Турпакеты из Москвы в Египет (Шарм-эль-Шейх) начинаются от 60 419 рублей, при условии десятидневного проживания в 4-звездочном отеле, включая перелет туда и обратно.

Пхукет, Таиланд

На тропический остров Пхукет, расположенный в Андаманском море на юге Таиланда, едут ради чистейших пляжей и нетронутой природы. Весной температура здесь примерно 30 °С, и купаться можно в свое удовольствие.

Фото Istockphoto/IgorBukhlin

Но и вариантов активного отдыха хватает: от снорклинга и дайвинга до знакомства с яркой ночной жизнью острова и вкусной уличной едой.

Турпакеты из Москвы на Пхукет начинаются от 63 475 рублей, при условии недельного проживания в 3-звездочном отеле, включая перелет туда и обратно.

Объединенные Арабские Эмираты

Современные и динамичные Эмираты, расположенные на Ближнем Востоке, славятся своими роскошными магазинами, небоскребами и, конечно, теплой погодой. В среднем температура весной здесь около 25-30 °С.

Фото Istockphoto/frantic00

В ОАЭ вы не найдете буйной зелени, зато вода в море теплая и есть множество альтернатив шезлонгу и бассейну: посещение музеев и галерей мирового класса, знакомство с пустыней и шопинг в оживленных торговых центрах Дубая.

Турпакеты из Москвы в ОАЭ начинаются примерно от 40 201 рублей, при условии недельного проживания в 4-звездочном отеле, включая перелет туда и обратно.

Куба

Даже в марте температура воздуха здесь держится на уровне 30 °С. Это тропическое островное государство известно своими пляжами и яркой ночной жизнью.

А если наскучит купаться в теплом Карибском море, здесь можно заняться рыбалкой, парусным спортом или дайвингом. Любители экскурсий могут посетить Гавану, Сьенфуэгос, Ольгин, Сантьяго-де-Кубу, а также провинцию Пинар-дель-Рио и сахарные плантации.

Фото Istockphoto/Sean Pavone

Турпакеты из Москвы на Кубу начинаются от 88 226 рублей, при условии недельного проживания в 3-звездочном отеле, включая перелет в оба конца.

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