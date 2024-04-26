5 локаций в Москве, где можно полюбоваться цветущей сакурой

Одно из ожидаемых событий столицы весной — цветение сакуры в парках. Обычно бутоны этого дерева распускаются в конце апреля или начале мая и радуют любителей экзотической красоты на протяжении двух недель. Самое время отправиться на фотоохоту за редкими снимками: рассказали о пяти локациях, где москвичи смогут найти цветущую сакуру.

Аллея у главного здания МГУ

14 лет назад 50 деревьев привезли сюда из японского питомника, чтобы высадить аллею. За это время растения окрепли и теперь каждую весну радуют студентов, преподавателей и всех, кто захотел полюбоваться цветением японской вишни.

Фото www.istockphoto.com/Kajdi Szabolcs

Аллея расположена между главным корпусом МГУ и смотровой площадкой на Воробьевых горах. Погулять среди цветущих деревьев можно совершенно бесплатно и в любое время — покупать билет для прохода к аллее не требуется.

Сад биологического факультета МГУ

Чтобы найти следующую локацию, где цветет сакура, далеко уезжать не придется. Около биологического факультета МГУ расположен ботанический сад. Там сейчас цветет разновидность сакуры, миниатюрная курильская вишня. Растение отличается стойкостью к московским зимним холодам и непривычными (для тех, кто знаком только с классическими видами сакуры) белыми цветками. Деревья курильской вишни довольно миниатюрные, в высоту они вырастают всего на 3-4 метра, что делает растение удобным фоном для весенней фотосессии. Также в саду есть и деревья с розовыми цветками.

Где в Москве цветет сакура. Фото istockphoto.com/EllenMoran

Ботанический сад можно найти по адресу: Ленинские горы, дом 1, строение 12. Прогулку можно запланировать на любое время с 10:00 до 19:30. Стоимость билета составляет 250 рублей (льготный обойдется в 200 рублей). А если вы захотите не только насладиться красотой сакуры, но и узнать побольше про историю сада, можно пойти на экскурсию. Обычный билет стоит 800 рублей, а льготный — 500.

Бирюлевский дендропарк

Вместе с саженцами для аллеи у главного здания МГУ в 2010 году привезли и 50 молодых деревьев для дендропарка в Бирюлево. Растения относятся к сорту сакуры «Эдзо», их столице подарил японский меценат. Помимо рощи из цветущей вишни, здесь есть «сад камней», «сухой ручей» и переплетение извилистых дорожек — в одном месте собраны все атрибуты традиционных японских парков.

Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Найти такую азиатскую композицию можно по адресу: улица Липецкая, владение 5. Билет покупать не нужно, а режим работы парка позволяет погулять среди цветущих деревьев в любое время.

Ботанический сад имени Н.В. Цицина

Обязательный для посещения пункт в списке самых живописных мест с сакурой — экспозиция «Японский сад». Ее можно найти в Ботаническом саду имени Николая Цицина. Здесь растет около 250 деревьев сакуры разных видов, 40 из которых расцветают каждый сезон. Более 35 лет это место радует любителей азиатской культуры: здесь есть пруды с островами, круглые мостики и комплексы водопадов, каменные фонари и павильоны, погружающие посетителей в традиционную японскую эстетику.

Фото Александр Гришин, Global Look Press

Сад расположен на Ботанической улице. Прийти на прогулку в японской атмосфере можно до 12 мая. Экспозиция работает с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Чтобы насладиться цветением вишни и традиционными азиатскими ландшафтами, придется купить билет. Проход стоит 500 рублей, проход с дополнительной экскурсией — 700.

Аптекарский огород

Если вы хотите посмотреть все и сразу, то ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» — подходящий вариант. Здесь цветущими можно застать сразу три вида сакуры: сахалинскую вишню, курильскую и пильчатую. Все они немного отличаются по оттенкам цветов и внешнему виду самого дерева. Сакура, привезенная прямиком из Японии, тут тоже растет. Обычно в алые и розовые тона сад погружается уже в середине-конце апреля, поэтому стоит поторопиться.

Фото www.istockphoto.com/Ihor Batishchev

«Аптекарский огород» расположен по адресу: Проспект Мира, 26, строение 1. Погулять там можно ежедневно с 10:00 до 20:00, за билет придется отдать 400 рублей в субботу или воскресенье и 300 — в будние дни.