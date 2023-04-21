Где в Москве и области поплавать в бассейне до начала купального сезона? 5 вариантов для тех, кто не может дождаться лета

Если до отпуска еще далеко, а тело требует приятной нагрузки, а душа — красивых видов и расслабления, отличным решением станет купание в бассейне под открытым небом. Собрали пять мест в Москве и Подмосковье, где можно поплавать в теплой воде круглый год.

Развлекательно-оздоровительный комплекс «Лагуна»

pool.atlant-arena.ru

Находится в Орехово-Зуево, всего в часе езды от Москвы. Здесь достаточно активностей, чтобы остановиться на все выходные: фитнес-центр с групповыми занятиями, парк аттракционов, мангальные беседки, прокат фэтбайков и катание на катамаранах. А переночевать можно в отдельном домике или отеле. В комплексе есть открытый всесезонный бассейн — приятное место для релаксации и восстановления сил после рабочей недели. Вода комфортной температуры для плавания круглый год: подогревается до 28-30°С. Для детей предусмотрен крытый бассейн.

Термы Видное

vidnoe.therms.ru

Поездка от центра столицы до термального комплекса занимает около часа. Найти время для посещения легко: термы работают с 8 утра и до полуночи. Здесь 2 открытых круглогодичных бассейна: плавательный с гидромассажем и водопадами и «Мертвое море» с концентрированной соленой водой. Температура воды — около 35-36°С. В закрытой части есть детский бассейн, подогретый до 32-33°С. Получить интересный опыт можно в 17 видах бань, в том числе посетить нефритовую сауну и можжевеловую парную.

Спортивный комплекс «Акватория ЗИЛ»

aquatoria-zil.ru

Расположен возле метро «Автозаводская». Здесь плавают в 50-метровом бассейне под открытым небом, среди урбанистического пейзажа. Круглый год поддерживается комфортная температура воды — 28°С. В бассейне — 5 широких дорожек, глубина меняется от 1,2 до 2,1 метров. В чашу бассейна попадают прямо из раздевалок. Разнообразить посещение можно в батутном центре или фитнес-зале.

World Class Кунцево

worldclass.ru/clubs/kuntsevo

Фитнес-клуб находится возле метро «Кунцевская». Расположение живописное: парковая зона, пение птиц, из бассейна открывается вид на деревья. 25-метровый бассейн подогреваемый, работает круглый год, температура воды — около 27-29°С. В каждой раздевалке предусмотрена индивидуальная сауна.

Парк-отель «Солнечный»

sunnyhotel.ru

Добраться сюда можно на автобусе, электричке или автомобиле. На территории — 10 бассейнов. Самый большой в Подмосковье — площадью 2000 кв.м, а еще есть бассейны с морской солью, гидромассажем, с холодной водой и подачей льда. Необычные впечатления оставят подогреваемые воздушные бассейны, расположенные на уровне крон деревьев. Температура воды комфортная — 28-30°С.

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