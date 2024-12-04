Как в кино: 5 маршрутов в Москве, по которым гуляли герои популярных фильмов

Москва часто становится не просто фоном, а полноценным персонажем отечественного кинематографа. Улицы, переулки и площади столицы хранят следы знаменитых героев, и сегодня любой желающий может пройти по их стопам. Собрали пять самых интересных кинематографических маршрутов, которые помогут взглянуть на знакомые места глазами любимых персонажей и увидеть, как изменился город за прошедшие годы.

«Я шагаю по Москве» (1964): от Чистых прудов до метро «Университет»

Маршрут по следам героев культовой комедии Георгия Данелии начинается у станции метро «Чистые пруды» (в фильме — станция «Кировская»). Отсюда путь идет по Чистопрудному бульвару до Кривоарбатского переулка, который в фильме сыграл роль несуществующего Строительного переулка. Далее маршрут проходит через исторический ГУМ и Красную площадь — благодаря фильму можно посмотреть, как необычно она выглядела в те годы. По ней ездил общественный транспорт и автомобили, была нанесена дорожная разметка.

После от главной площади страны отправляемся до Парка Горького, где тогда располагался главный танцпол столицы — в фильме можно увидеть несколько кадров с дискотекой. Завершается прогулка у станции метро «Университет», где была снята знаменитая финальная сцена на эскалаторе. Весь маршрут займет около трех часов пешком и позволит сравнить современную Москву с ее киноверсией 60-х годов.

Фото Кадр из фильма «Я шагаю по Москве», реж. Георгий Данелия/Мосфильм

«Москва слезам не верит» (1979): от «Новослободской» до Мосфильмовской улицы

Маршрут по местам съемок оскароносной картины Владимира Меньшова охватывает значительную часть центра Москвы. Начните путешествие от станции метро «Новослободская», где происходит знаковая встреча Людмилы с хоккеистом Гуриным. Далее маршрут пройдет через площадь Маяковского, на которой по сценарию Вознесенский читал стихи перед слушателями. Следом проследуйте по Тверской (тогда улице Горького) и дойдите до Гоголевского бульвара около станции метро «Кропоткинская», где Родион Петрович просил Екатерину о встрече с дочерью. На Поварской улице можно увидеть место, где снимали эпизод с кинофестивалем, а на Кудринской площади — знаменитую высотку, где разворачивались ключевые события первой части фильма.

Далее можно пройти к Белому дому, у которого главная героиня встретила своего друга Володю, а для завершения прогулки подойдет Мосфильмовская улица. Именно там, в одном из четырех «генеральских домов», Екатерина, уже ставшая директором департамента, жила вместе с дочерью. Весь маршрут займет около четырех часов пешком и позволит увидеть как парадную, так и повседневную Москву.

Фото Кадр из фильма «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов /Мосфильм

«Покровские ворота» (1982): по знаковым местам старой Москвы

Знаменитая комедия Михаила Козакова позволяет увидеть Москву начала 1950-х во всей красе. Центральное место в фильме занимает дом №10 в Нащокинском переулке. Там располагалась та самая коммуналка, где жили главные герои киноленты. Хотя в фильме говорится о сносе здания, оно сохранилось до наших дней, правда, после реставрации его облик существенно изменился.

Маршрут охватывает множество исторических локаций: Государственный университет по землеустройству, около которого Хоботов назначает свидание, Пушкинскую площадь и величественную высотку на Котельнической набережной, где живет девушка Костика Рита. Отдельного внимания заслуживают культурные точки: исторический кинотеатр «Колизей», сад «Эрмитаж», где выступает Велюров, и Патриаршие пруды, которые сыграли роль Чистых прудов в сцене катания на коньках. Весь маршрут можно пройти примерно за три часа.

Фото Кадр из фильма «Покровские ворота», реж. Михаил Козаков /Мосфильм

«Ночной дозор» (2004): по следам Антона Городецкого

Культовый фэнтези-блокбастер Тимура Бекмамбетова, вышедший в начале этого века, превратил обычные московские локации в места магического противостояния. Маршрут по следам героев фильма стоит начать с Химкинского водохранилища, где снималась сцена на речном трамвайчике с видом на Северное Тушино. Далее путь ведет к бассейну «Чайка» в Хамовниках.

Следующие точки маршрута — Крымский мост и станции метро «Парк культуры» и «Свиблово», где развернулась погоня за Егором. По пути можно заглянуть на Рижский рынок, который за прошедшие годы превратился из мясного в цветочный, и полюбоваться историческим вестибюлем станции метро «Красные ворота».

Фото Кадр из фильма «Ночной дозор», реж. Тимур Бекмамбетов /bazelevs.ru

Обязательные остановки — здание Министерства сельского хозяйства на Садово-Спасской улице, где располагался штаб «светлых», и Большой театр. Финальную точку маршрута стоит сделать у дома № 6 по Спартаковской улице — именно на его крыше снималась решающая битва между «светлыми» и «темными».

Этот вариант прогулки подойдет настоящим фанатам фильма: весь маршрут займет около пяти часов с использованием общественного транспорта.

«Июльский дождь» (1967): из черно-белой Москвы в красочную

Драма Марлена Хуциева запечатлела уникальный образ столицы в период «оттепели». Начать маршрут стоит с атмосферного Костомаровского переулка на его пересечении с Сыромятническим проездом, где режиссер снял один из самых выразительных панорамных кадров фильма.

От Костомаровского маршрут ведет к величественному Богоявленскому собору на Спартаковской улице, а затем к Страстному бульвару — интересно сравнить его нынешний облик с кинематографическим прошлым, когда здесь еще не было памятника Высоцкому.

Фото Кадр из фильма «Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев/Мосфильм

Далее путь проходит по историческому центру: через Петровку и Кузнецкий мост к Театральному проезду, где можно полюбоваться видом на Малый театр. Финальная точка — Столешников переулок и гостиница «Националь», из окон которой в фильме можно было увидеть старое здание гостиницы «Москва», ныне реконструированное.

Весь маршрут занимает около двух-трех часов пешей прогулки и позволяет увидеть, как изменился исторический центр Москвы за прошедшие десятилетия.