Расписание сеансов на лучших катках в Москве
Катание на коньках — одно из самых увлекательных зимних развлечений. В этом материале рассказываем, в каком режиме работают самые популярные московские катки.
- Каток на ВДНХ
- Каток в Лужниках
- ГУМ-Каток
- Каток в саду «Эрмитаж»
- Каток в парке Горького
- Каток в саду им. Баумана
- Каток «Полярный» в парке «Фили»
- «Серебряный лед» в «Измайлове»
- City-каток в парке «Красная Пресня»
- Каток «Метелица» в Бабушкинском парке
- Каток в парке Северного речного вокзала
- Каток на площади Революции
- Таганский парк
- Каток в парке 50-летия Октября
- Музей-заповедник «Царицыно»
Каток на ВДНХ
Вторник-пятница: 11:00—15:00 и 17:00—23:00.
Суббота, воскресенье и праздничные дни: 10:00—15:00 и 17:00—23:00.
Об изменениях в работе в новогодние праздники будет сообщено дополнительно. Проверяйте информацию на официальном сайте катка.
Стоимость билетов: от 300 рублей.
Каток в Лужниках
Вторник-пятница: 16:00—18:30, 19:30—22:30.
Суббота, воскресенье и праздничные дни: 09:30—11:30, 12:30—15:00, 16:00—18:30, 19:30—22:30.
Стоимость билетов: от 500 рублей.
ГУМ-Каток
Ежедневно: 9:00 — 10:00; 10:30 — 11:30; 12:00 — 13:00; 13:30 — 14:30; 15:00 — 16:00; 16:30 — 17:30; 18:00 — 19:00; 19:30 — 20:30; 21:00 — 22:00; 22:30 — 23:30.
Будьте внимательны, расписание сеансов может меняться в связи с проведением мероприятий.
Стоимость билетов: от 500 рублей.
Каток в саду «Эрмитаж»
Ежедневно: 10:00—12:00; 13:00—16:00; 17:00—20:00; 21:00—23:00.
Стоимость билетов: от 300 рублей.
Каток в парке Горького
Вторник-воскресенье: утренний и вечерний сеансы.
Понедельник — технический день.
Для посетителей предусмотрены два больших сеанса:
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утренний сеанс проходит с 10:00 до 15:00
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вечерний — с 17:00 до 23:00.
Но покупать билеты необходимо на определенный временной слот. На утренний сеанс доступны шесть временных слотов.
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10:00 — 10:30
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10:30 — 11:00
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11:00 — 11:30
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11:30 — 12:00
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12:00 — 12:30
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12:30 — 13:00
На вечерний сеанс доступны семь временных слотов.
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17:00 — 17:30
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17:30 — 18:00
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18:00 — 18:30
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18:30 — 19:00
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19:00 — 19:30
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19:30 — 20:00
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20:00 — 20:30
Стоимость билетов: от 400 рублей
Каток в саду им. Баумана
Ежедневно доступны четыре сеанса: 10:00—12:00; 13:00—15:00; 16:00—18:00; 19:00—22:00.
Стоимость билетов: от 300 рублей.
Каток «Полярный» в парке «Фили»
Ежедневно доступны четыре сеанса:10.00—12.00; 13.00—15.00; 16.00—18.00; 19.00—22.00.
Билеты на каток продаются только онлайн.
Стоимость билетов: от 300 рублей.
«Серебряный лед» в «Измайлове»
С понедельника по четверг:10:00—13:00; 14:00—16:00; 17:00—19:00; 20:00—22:00.
Пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни: 10:00—13:00; 14:00—16:00; 17:00—19:00; 20:00—23:00.
Стоимость билетов: от 350 рублей.
City-каток в парке «Красная Пресня»
Ежедневно доступны четыре сеанса: 10.00—12.00; 13.00—15.00; 16.00—18.00; 19.00—22.00.
С пятницы по воскресенье и в праздники каток работает до 23:00.
Стоимость билетов: от 550 рублей.
Каток «Метелица» в Бабушкинском парке
Доступны четыре сеанса: 10:00—12:00; 13:00—15:00; 16:00—18:00; 19:00—22:00.
Понедельник — санитарный день, кроме праздников.
Стоимость билетов: от 300 рублей.
Каток в парке Северного речного вокзала
Ежедневно (кроме понедельника — в этот день каток не работает) доступны шесть сеансов: 10:00—11:30; 12:00—13:30; 14:00—15:30; 16:00—17:30; 18:30—20:00; 20:30—22:00.
В случае опоздания на сеанс более чем на 10 минут, билет будет аннулирован.
При наличии свободных мест вы сможете зарегистрироваться на сеанс
в порядке живой очереди. Посещение катка разрешено детям с 4-х лет. Дети до 14 лет могут находиться на территории катка только в сопровождении взрослых.
Посещение бесплатно для всех желающих.
Каток на площади Революции
Каток работает ежедневно: в будни 11:00—22:00, в выходные — 10:00—22:00. В день по несколько сеансов.
Базовое расписание сеансов катка выглядит так:
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11:00—12:30
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13:15—14:45
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15:30—16:30
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16:30—21:00 — ледовые шоу
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21:00—22:00
Но практически каждый день на площадке проходят ледовые шоу, поэтому точное время нужно уточнять при регистрации на каток на сайте Mos.ru.
Стоимость билетов: выход на лед бесплатный, необходима предварительная регистрация.
Таганский парк
Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота: 10:00—12:00; 13:00—15:00; 17:00—19:00; 20:00—22:00.
Четверг: 10:00—15:30; 13:00—15:00; 17:00—22:00.
Воскресенье: 10:00—15:30; 17:30—19:30; 20:00—22:00.
Стоимость билетов: от 200 рублей.
Каток в парке 50-летия Октября
Ежедневно доступны четыре сеанса: 10:00—12:00; 13:00—15:00; 16:00—18:00; 19:00—22:00.
Стоимость билета: от 180 рублей.
Музей-заповедник «Царицыно»
Доступны четыре сеанса: 10:00—12:00; 13:00—15:00; 16:00—18:00; 19:00—21:00.
Понедельник-технический день.
Стоимость билетов: от 300 рублей.