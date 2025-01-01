Расписание сеансов на лучших катках в Москве

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Катание на коньках — одно из самых увлекательных зимних развлечений. В этом материале рассказываем, в каком режиме работают самые популярные московские катки.

Каток на ВДНХ

Вторник-пятница: 11:00—15:00 и 17:00—23:00.

Суббота, воскресенье и праздничные дни: 10:00—15:00 и 17:00—23:00.

Об изменениях в работе в новогодние праздники будет сообщено дополнительно. Проверяйте информацию на официальном сайте катка.

Стоимость билетов: от 300 рублей.

Каток в Лужниках

Вторник-пятница: 16:00—18:30, 19:30—22:30.

Суббота, воскресенье и праздничные дни: 09:30—11:30, 12:30—15:00, 16:00—18:30, 19:30—22:30.

Стоимость билетов: от 500 рублей.

ГУМ-Каток

Ежедневно: 9:00 — 10:00; 10:30 — 11:30; 12:00 — 13:00; 13:30 — 14:30; 15:00 — 16:00; 16:30 — 17:30; 18:00 — 19:00; 19:30 — 20:30; 21:00 — 22:00; 22:30 — 23:30.

Будьте внимательны, расписание сеансов может меняться в связи с проведением мероприятий.

Стоимость билетов: от 500 рублей.

Каток в саду «Эрмитаж»

Ежедневно: 10:00—12:00; 13:00—16:00; 17:00—20:00; 21:00—23:00.

Стоимость билетов: от 300 рублей.

Каток в парке Горького

Вторник-воскресенье: утренний и вечерний сеансы.

Понедельник — технический день.

Для посетителей предусмотрены два больших сеанса:

утренний сеанс проходит с 10:00 до 15:00

вечерний — с 17:00 до 23:00.

Но покупать билеты необходимо на определенный временной слот. На утренний сеанс доступны шесть временных слотов.

10:00 — 10:30

10:30 — 11:00

11:00 — 11:30

11:30 — 12:00

12:00 — 12:30

12:30 — 13:00

На вечерний сеанс доступны семь временных слотов.

17:00 — 17:30

17:30 — 18:00

18:00 — 18:30

18:30 — 19:00

19:00 — 19:30

19:30 — 20:00

20:00 — 20:30

Стоимость билетов: от 400 рублей

Каток в саду им. Баумана

Ежедневно доступны четыре сеанса: 10:00—12:00; 13:00—15:00; 16:00—18:00; 19:00—22:00.

Стоимость билетов: от 300 рублей.

Каток «Полярный» в парке «Фили»

Ежедневно доступны четыре сеанса:10.00—12.00; 13.00—15.00; 16.00—18.00; 19.00—22.00.

Билеты на каток продаются только онлайн.

Стоимость билетов: от 300 рублей.

«Серебряный лед» в «Измайлове»

С понедельника по четверг:10:00—13:00; 14:00—16:00; 17:00—19:00; 20:00—22:00.

Пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни: 10:00—13:00; 14:00—16:00; 17:00—19:00; 20:00—23:00.

Стоимость билетов: от 350 рублей.

City-каток в парке «Красная Пресня»

Ежедневно доступны четыре сеанса: 10.00—12.00; 13.00—15.00; 16.00—18.00; 19.00—22.00.

С пятницы по воскресенье и в праздники каток работает до 23:00.

Стоимость билетов: от 550 рублей.

Каток «Метелица» в Бабушкинском парке

Доступны четыре сеанса: 10:00—12:00; 13:00—15:00; 16:00—18:00; 19:00—22:00.

Понедельник — санитарный день, кроме праздников.

Стоимость билетов: от 300 рублей.

Каток в парке Северного речного вокзала

Ежедневно (кроме понедельника — в этот день каток не работает) доступны шесть сеансов: 10:00—11:30; 12:00—13:30; 14:00—15:30; 16:00—17:30; 18:30—20:00; 20:30—22:00.

В случае опоздания на сеанс более чем на 10 минут, билет будет аннулирован.

При наличии свободных мест вы сможете зарегистрироваться на сеанс

в порядке живой очереди. Посещение катка разрешено детям с 4-х лет. Дети до 14 лет могут находиться на территории катка только в сопровождении взрослых.



Посещение бесплатно для всех желающих.

Каток на площади Революции

Каток работает ежедневно: в будни 11:00—22:00, в выходные — 10:00—22:00. В день по несколько сеансов.

Базовое расписание сеансов катка выглядит так:

11:00—12:30

13:15—14:45

15:30—16:30

16:30—21:00 — ледовые шоу

21:00—22:00

Но практически каждый день на площадке проходят ледовые шоу, поэтому точное время нужно уточнять при регистрации на каток на сайте Mos.ru.

Стоимость билетов: выход на лед бесплатный, необходима предварительная регистрация.

Таганский парк

Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота: 10:00—12:00; 13:00—15:00; 17:00—19:00; 20:00—22:00.

Четверг: 10:00—15:30; 13:00—15:00; 17:00—22:00.

Воскресенье: 10:00—15:30; 17:30—19:30; 20:00—22:00.

Стоимость билетов: от 200 рублей.

Каток в парке 50-летия Октября

Ежедневно доступны четыре сеанса: 10:00—12:00; 13:00—15:00; 16:00—18:00; 19:00—22:00.

Стоимость билета: от 180 рублей.

Музей-заповедник «Царицыно»

Доступны четыре сеанса: 10:00—12:00; 13:00—15:00; 16:00—18:00; 19:00—21:00.

Понедельник-технический день.

Стоимость билетов: от 300 рублей.