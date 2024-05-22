Где погулять в Подмосковье: 10 живописных и интересных мест
Собрали 10 интересных и живописных мест Подмосковья, где можно прогуляться и отлично провести время.
Музей-усадьба «Архангельское»
Усадьба Архангельское считается лучшим примером садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. В разные времена она принадлежала известным русским князьям Голицыным, Одоевским, Юсуповым. Сегодня здесь находится самая крупная коллекция мраморной скульптуры в стране.
Ехать сюда на прогулку лучше в теплое время года, пока скульптуры в парке не укрыли от холодов. В сам дворец вход в настоящее время закрыт, поскольку он находится на реставрации.
Адрес: Московская область, Красногорский район, поселок Архангельское.
График работы: с 10:00 до 21:00.
Вход в парк — 150 рублей.
Озеро Сенеж
Озеро Сенеж — это один из самых известных водоемов Подмосковья. Туристы часто приезжают сюда на несколько дней, останавливаются в пансионатах поблизости или в кемпингах прямо у воды.
Желающие могут отправиться на рыбалку, научиться виндсерфингу, покататься на сапе, позагорать, пожарить шашлыки и поплавать в озере.
Адрес: Московская область, город Солнечногорск, озеро Сенеж.
График работы: круглосуточно.
Вход бесплатный.
Музей-заповедник «Бородинское поле»
Это то самое поле, которому посвящал свои строки М. Ю. Лермонтов. Только теперь здесь не происходят сражения, а располагаются интересные и красивые ландшафты, храмы, памятники 1812 года и 1941-1942 годов.
После прогулки по местам славы Кутузова и Багратиона можно отправиться на экскурсию в местный музей — старейший в мире из созданных на полях сражений. Каждый месяц здесь проводятся интересные мастер-классы и необычные выставки.
Адрес: Московская область, Можайский район, деревня Бородино.
График работы: с апреля по октябрь — с 10:00 до 18:00. С ноября по апрель — с 9:00 до 17:00. Выходные дни — понедельник и последняя среда месяца.
Стоимость билета: зависит от выбранной экскурсии.
Гремячий ключ
До середины XX века это место знали лишь паломники. Но с развитием туризма в Советском Союзе сюда стало приезжать все больше туристов. Путешественники хотели не только посмотреть на священные места, но и увидеть самый большой водопад Подмосковья, высота которого достигает почти 20 метров. Кроме того, есть предание, что родники, протекающие по Гремячему ключу, появились после молитвы Сергея Радонежского.
Сегодня посетили могут искупаться в родниковой воде, полюбоваться на деревянные храмы и просто насладиться живописной природой. Также на территории расположена гостиница с комфортными номерами.
Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, село Взгляднево.
График работы: круглосуточно, источник — с 6:00 до 23:00.
Стоимость: экскурсия на водопады — от 5500 рублей, вход в храмы — бесплатно.
Мещерский парк
Это живописное место точно понравится любителям природы. Мещерский парк отлично подойдет для прогулок и активного отдыха. Зимой здесь катаются на лыжах, а летом — на велосипедах либо устраивают пробежки.
Для детей на территории парка обустроены разные площадки, а для взрослых есть гамаки и футбольное поле. Отдельно огорожены места для выгула собак.
Адрес: Московская область, Одинцовский район, между поселками Сколково и Мещерский.
График работы: круглосуточно.
Вход бесплатный.
Приокско-Террасный заповедник
Это самый близко расположенный к Москве заповедник, который находится на берегу реки Оки. Здесь можно посетить зубровый питомник и музей природы, а летом покататься на пони, полетать на воздушном шаре и попробовать свои силы на высотной экологической тропе.
На территории заповедника произрастает порядка 913 видов сосудистых растений, обитает 153 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.
Адрес: Московская область, городской округ Серпухов, местечко Данки.
График работы: с 8:30 до 19:00.
Стоимость билета: зависит от выбранной экскурсии.
Саввино-Сторожевский монастырь
Саввино-Сторожевский монастырь — это одно из главных украшений Звенигорода. Его построили в 1398 году. На территории расположены собор Рождества Божией Матери, несколько храмов и дворец царя Алексея Михайловича.
Посетители монастыря могут взглянуть на экспонаты Звенигородского музея, которые представлены в Царицыных палатах, а также посмотреть на изразцовые печи, старинную мебель, посуду и украшения XVII века.
Адрес: Московская область, Одинцовский район, город Звенигород, Ратехинское шоссе, 8.
График работы: с 6:00 до окончания вечернего богослужения (актуальное расписание служб уточняйте на сайте монастыря).
Вход на территорию и в действующие храмы бесплатный.
Парк Пехорка
Красивый парк расположен совсем недалеко от МКАД — у водохранилища на реке Пехорке. На зеленой территории устроены скейт-парк, лодочная станция и веревочный парк, оборудованы несколько игровых и спортивных площадок, установлены оригинальные арт-объекты.
Посетители также могут посетить контактный зоопарк и 5D-кинотеатр либо прогуляться по аккуратным живописным дорожкам и сделать красивые фото.
Адрес: Московская область, город Балашиха, парк Пехорка.
График работы: круглосуточно.
Вход бесплатный.
Дубровицы
Старая дворянская усадьба Дубровицы находится возле места, где река Десна впадает в Пахру. Центральное место здесь занимает великолепный храм в стиле барокко — Знамения Пресвятой Богородицы, построенный князем Борисом Голицыным. Желающие могут заказать экскурсию по священному месту у гида.
Также на живописной территории расположены Конный двор, памятник Марине Цветаевой, липовый парк и святой источник. Зимой здесь можно прокатиться на лыжной трассе «Дубровицкий лес».
Удивительно, но в главном усадебном доме работает загс, поэтому желающие пары могут узаконить здесь свои отношения.
Адрес: Московская область, город Подольск, поселок Дубровицы.
График работы: круглосуточно.
Вход бесплатный.
Киногород Пилигрим Порто
Красивое место для семейных выходных и необычных фотографий находится в городском округе Солнечногорск. Более 10 лет назад для съемок фильма «Записки экспедитора тайной канцелярии» здесь возвели настоящий кусочек старой Англии.
Посетители киногорода могут прогуляться по территории и перенестись в незабываемую атмосферу европейского города XVIII века. Здесь расположено порядка 40 построек, например, пиратский фрегат в полную величину, дом губернатора, таверна, тюрьма, городская площадь и другие.
На территории есть кафе, магазины, а также BBQ-зона с мангалами. Кроме того, здесь можно поучаствовать в квесте, покататься на лошадях, пострелять в пневматическом тире и многое другое.
Адрес: Московская область, Солнечногорский район, поселок санатория Мцыри.
График работы: с 10:00 до 19:00.
Стоимость билета: взрослый — 200 рублей, детский — 100 рублей.