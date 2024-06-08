Где можно купаться в Москве летом в 2024 году: лучшие бесплатные места

Плавание считается одним из самых безопасных видов спорта. Главное — соблюдать правила и купаться только в разрешенных местах. Рассказали о локациях, где в Москве можно поплавать под открытым небом и провести время на пляже.

Безопасные водоемы

В Москве пока официально названы только три зоны, где купание разрешено. За качеством воды в этих местах следит Роспотребнадзор. Если в водоемах находят возбудителей опасных инфекций или вредные вещества, купание приостанавливают до того момента, пока обстановка не улучшится. Также только на этих пляжах постоянно дежурят спасатели и медики. Список разрешенных водоемов может пополниться, проверить его можно на официальном сайте.

Большой городской пруд

Где: Зеленоградский админинстративный округ, Центральный проспект.

На этом пляже есть кабинки для переодевания и зонтики от солнца. Сюда можно приезжать с детьми: рядом есть игровая площадка. Работает прокат лодок, катамаранов и сап-бордов. Из минусов посетители отмечают большое количество водорослей в воде и отсутствие туалетов.

Фото AleksandarNakic/istockphoto.com

Озеро Черное

Где: Зеленоградский админинстративный округ, 6-й микрорайон.

Этот пляж отличается песчаным берегом и пологим заходом в воду. На пляже есть лежаки, скамейки и кабинки для переодевания. Рядом есть беседки для пикников. Главные недостатки пляжа — это отсутствие туалетов и маленькая парковка.

Зона отдыха «Тропарево»

Где: улица Академика Виноградова.

Рядом есть несколько кафе и магазинов. На самом пляже есть площадка для волейбола, пункт проката катамаранов, лодок и сапов, лежаки, биотуалет и кабинки для переодевания. Однако посетители отмечают, что вода в Теплостанском озере иногда «цветет» и приобретает зеленый цвет.

Пляжи Москвы

Несмотря на то что официально купаться в Москве разрешено только в трех местах, в столице есть много пляжей, где тоже можно отлично провести время. За чистотой воды в этих местах не следят так строго, поэтому купаются здесь на свой риск. Однако другие традиционные активности никто не отменял: можно позагорать, поиграть в волейбол или устроить пикник на берегу водоема. Обратите внимание, что разжигать огонь на пляже нельзя: для этого существуют специальные мангальные зоны.

Пляж «Левобережный»

Где: ул. Левобережная.

Это прекрасное место для отдыха, оборудованное кабинками для переодевания. Здесь есть все для занятий спортом: воркаут-площадки, волейбольная сетка и многое другое. Рядом находится несколько кафе и ресторанов. Пляж здесь песчаный, на берегу расположен деревянный настил, где можно позагорать.

Фото master1305/istockphoto.com

Пляж «Динамо»

Где: парк Покровское-Стрешнево, Химкинское водохранилище.

Этот пляж расположен на северо-западе Москвы. Он удобен тем, что находится рядом с метро «Балтийская» и «Водный стадион». Для посетителей бесплатно доступны туалеты, раздевалки, душевые. Пляж отличается чистым мелким песком.

Пляж парка «Кузьминки»

Где: парк Кузьминки, Тополевая аллея.

Этот небольшой пляж расположен в парке «Кузьминки», недалеко от музея истории усадьбы. Здесь чистый белый песок, детская и спортивная площадки. Рядом есть лодочная станция, расположенная в 20 минутах ходьбы от пляжа. На катамаране можно совершить водную прогулку по живописной акватории Шибаевского пруда.

Пляжи «Серебряного бора»

Где: парк «Серебряный бор».

Всего в этом парке около десяти пляжей, среди которых есть как открытые и бесплатные, так и частные, где за вход придется заплатить. Самыми популярными являются пляжи номер один, два и три. Для посещения с детьми рекомендуют второй пляж, там есть вся необходимая инфраструктура. А любители молодежных тусовок чаще выбирают третий. Также в «Серебряном бору» находится стихийно образовавшийся нудистский пляж.

Озеро Мещерское

Где: ул. Воскресенская, 5.

На Мещерском озере есть три песчаных пляжа с мелким белым песком. Они хорошо обустроены. Здесь есть туалеты, качели для детей, дощатые дорожки, шезлонги (правда, их немного и часто не хватает, лучше приезжать в будни или утром). Еду для перекуса лучше взять с собой. Так как озеро расположено в парке, магазинов поблизости нет.

Фото Maryviolet/istockphoto.com

Борисовские пруды

Где: парк «Борисовские пруды».

На этом пляже практически нет песка — сразу у воды начинается трава. На берегу установлены зонтики от солнца, есть несколько лежаков. Из недостатков этого пространства посетители выделяют шум машин от расположенного неподалеку Каширского шоссе.

Открытые бассейны

Если вы все же хотите поплавать, но купание в открытых водоемах не для вас, вы можете воспользоваться открытыми бассейнами, которые открывают в Москве летом.

The Bassein в парке «Сокольники»

Где: парк «Сокольники», Митьковский проезд, 1с1.

Это большой комплекс, где есть все для комфортного отдыха. Рядом с бассейном есть шезлонги, душевые, раздевалки и детская площадка. Перекусить можно в ресторане или в гриль-зоне. Посещение возможно в течение трех сеансов: 9:00—12:45, 13:00—15:45 и 16:00—21:45. Каждые выходные в бассейне проходит развлекательная программа с музыкой, конкурсами и занятиями по аквааэробике.

Понтонные бассейны в парке «Фили»

Где: ул. Большая Филевская, д. 22.

Бассейн в «Филях» небольшой, но очень чистый. Как правило, шезлонгов на всех не хватает, поэтому приезжать лучше заранее. Купание происходит в три сеанса: 10:00—12:45, 13:00—15:45 и 16:00—21:00. В будни входной билет обойдется гораздо дешевле.

Открытый бассейн в спорткомплексе «Лужники»

Где: ул. Лужники, 24, стр. 4.

Фото Komsomolskaya Pravda

На территории спорткомплекса есть два бассейна: спортивный, длиной 50 м, и пляжный, длиной 20 м. Есть детская и волейбольная площадки, зона отдыха с шезлонгами, кафе, раздевалки и душевые. Приходить можно в любое время с 06:45 до 21:45. За дополнительную плату можно арендовать полотенце и шкафчик.

Бассейн «Чайка»

Где: Турчанинов переулок, 3с1.

Фото Софья Сандурская/Агентство «Москва»

«Чайка» — очень эстетичный бассейн. Посетители оценят элегантный дизайн помещений и открытых пространств. Здесь можно не только плавать, но и прыгать в воду с вышки. Также можно записаться на занятия по водному поло, аквааэробике, синхронному плаванию и дайвингу. Работает бассейн с 7:30 до 22:00.

Бассейны на набережной Северного речного вокзала

Где: Ленинградское шоссе, 45, строение Б.

На набережной Северного речного вокзала расположены четыре бассейна с подогревом, лежаки и пляжные кровати. Перекусить можно в ресторане, фитобаре или на летней кухне. Бассейны оборудованы раздевалками, душевыми и туалетами. Здесь всегда дежурят спасатели.