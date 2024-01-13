Бесплатные катки в Москве в 2024 году

Катание на коньках — одна из самых веселых и полезных для здоровья зимних забав. Почти в каждом районе столицы есть бесплатные катки, где проводятся мастер-классы и работает прокат. Вместе с тренером по фигурному катанию расскажем о таких катках, их режиме работы и правилах посещения.

Каток «Гигант» в парке « Сокольники »

Каток «Гигант» соответствует своему названию: это действительно один из самых больших ледовых катков в мире. На зиму пешеходные дорожки парка превращаются в ледовую трассу. Этот каток способен одновременно вместить более 1000 человек. Предусмотрена отдельная зона для детей с дополнительным пунктом проката.

Где: м. «Сокольники», Большой Сокольнический круг и 1-й Лучевой просек.

Регистрация: не требуется.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Прокат коньков стоит 400 рублей за один сеанс. В залог необходимо предоставить паспорт или 2000 рублей.

пункт проката на Главной аллее (проезд Сокольнического круга, дом 11А);

пункт проката около кафе «Сирень» (Песочная аллея, дом 1);

пункт проката на 1-м Лучевом просеке (территория «Панда парка»).

ГУМ-Каток

В самом сердце столицы, на Красной площади, до 29 февраля работает ГУМ-Каток. Бесплатные сеансы здесь проводятся по будним дням (кроме праздничных) в период с 9.00 до 14.30 (включительно), за исключением сеансов, закрытых для свободного катания.

Где: Красная площадь.

Регистрация: необходима на сайте.

Режим работы: бесплатные сеансы с 9.00 до 14.30 по будням.

Прокат: есть, входит в стоимость входного билета с прокатом, фигурные коньки — от 26-го до 44-го размера, хоккейные коньки — от 25-го до 48-го.

Фото www.istockphoto.com/Екатерина Кузнецова

«Live! Каток»

Этот каток расположен в живописном Воронцовском парке. Кроме проката коньков также предоставляются следующие услуги: заточка, помощник-фигурист и камера хранения. Для льготных категорий граждан (многодетные семьи, ветераны ВОВ, пенсионеры, инвалиды, дети-сироты) на дополнительные опции действует скидка 50%.

Где: усадьба Воронцово.

Регистрация: не требуется.

Режим работы: в будни с 10.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 23.00.

Прокат: 350 рублей за час.

Каток «Полярный»

Площадь этого современного катка — более 800 кв. м. Он находится в северной части столицы, напротив улицы Новозаводской, дом 18, строение 1. В вечернее время ледовая площадка освещается. За дополнительную плату предоставляются шкафчик для верхней одежды, камера хранения и услуги заточки коньков и помощника-фигуриста.

Где: парк «Фили».

Регистрация: не требуется.

Режим работы: с 10.00 до 22.00 (каждые два часа — часовой технический перерыв).

Прокат: 400 рублей за час.

Катки «Московские сезоны»

Каждый год в рамках проекта «Московские сезоны» в Москве заливают бесплатные катки в различных районах. В этом году для москвичей и гостей столицы работают 22 площадки.

Регистрация: необходима регистрация на сайте «Московских сезонов»

Режим работы: будни — 11.00-22.00, выходные — 10.00-22.00.

Прокат: 50 рублей + залог в размере 2000 рублей (от 27-го до 46-го размера)

Обратите внимание, что в работе катков есть технические перерывы. Ознакомиться с подробным расписание можно на сайте.

Фото www.istockphoto.com/Yelizaveta Tomashevska

Каток на площади Революции

Где: площадь Революции.

Мастер-классы по фигурному катанию: каждое воскресенье с 12.00 до 15.30 (12.00 — дети (10-14 лет), 13.15 — дети и взрослые (10+), 14.30 — взрослые (18+)).

Каток на Профсоюзной

Где: Профсоюзная ул., вл. 41.

Мастер-классы по фигурному катанию: каждое воскресенье с 12.00 до 15.30 (12.00 — дети (10-14 лет), 13.15 — дети и взрослые (10+), 14.30 — взрослые (18+)).

Каток на Коптевском бульваре

Где: Коптевский бульвар, вл. 18, парк «Бригантина».

Каток в Некрасовке

Где: Сквер у метро «Некрасовка».

Мастер-классы по фигурному катанию: каждое воскресенье с 12.00 до 15.30 (12.00 — дети (10-14 лет), 13.15 — дети и взрослые (10+), 14.30 — взрослые (18+)).

Каток на Алма-Атинской

Где: Ключевая ул., вл. 22.

Мастер-классы по фигурному катанию: каждое воскресенье с 12.00 до 15.30 (12.00 — дети (10-14 лет), 13.15 — дети и взрослые (10+), 14.30 — взрослые (18+)).

Каток на Перерве

Где: Перерва ул., вл. 52.

Мастер-классы по фигурному катанию: каждое воскресенье с 12.00 до 15.30 (12.00 — дети (10-14 лет), 13.15 — дети и взрослые (10+), 14.30 — взрослые (18+)).

Фото www.istockphoto.com/zsv3207

Каток на Митинской

Где: Митинская ул., вл. 31.

Мастер-классы: не проводятся.

Каток на Матвеевской

Где: Матвеевская ул., вл. 2.

Мастер-классы по фигурному катанию: каждое воскресенье с 12.00 до 15.30 (12.00 — дети (10-14 лет), 13.15 — дети и взрослые (10+), 14.30 — взрослые (18+)).

Каток в Куркино

Где: пересечение ул. Соколово-Мещерской и ул. Юровской.

Каток в сквере на Хачатуряна

Где: Хачатуряна ул., вл. 13Б, сквер у метро «Отрадное».

Мастер-классы по фигурному катанию: каждое воскресенье с 12.00 до 15.30 (12.00 — дети (10-14 лет), 13.15 — дети и взрослые (10+), 14.30 — взрослые (18+)).

Каток в сквере у Гольяновского пруда

Где: Уральская ул., вл. 16.

Мастер-классы по фигурному катанию: каждое воскресенье с 12.00 до 15.30 (12.00 — дети (10-14 лет), 13.15 — дети и взрослые (10+), 14.30 — взрослые (18+)).

Каток в Теплом Стане

Где: Теплый Стан ул., вл. 1Б.

Мастер-классы по фигурному катанию: каждое воскресенье с 12.00 до 15.30 (12.00 — дети (10-14 лет), 13.15 — дети и взрослые (10+), 14.30 — взрослые (18+)).

Каток на Адмирала Руднева

Где: Адмирала Руднева ул., вл. 8.

Мастер-классы по фигурному катанию: каждое воскресенье с 12.00 до 15.30 (12.00 — дети (10-14 лет), 13.15 — дети и взрослые (10+), 14.30 — взрослые (18+)).

Каток в Олимпийской деревне

Где: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл. 4.

Каток на Щукинской

Где: Авиационная ул., вл. 24, площадь у метро «Щукинская».

Каток на Грекова

Где: Грекова ул., д. 3ж.

Каток на Вешняковской

Где: Вешняковская ул., вл. 16.

Мастер-классы по фигурному катанию: каждое воскресенье с 12.00 до 15.30 (12.00 — дети (10-14 лет), 13.15 — дети и взрослые (10+), 14.30 — взрослые (18+)).

Каток на Городецкой

Где: Городецкая ул., вл. 1.

Фото istockphoto.com/Vuk Saric

Каток на Святоозерской

Где: Святоозерская ул., вл. 1.

Мастер-классы по фигурному катанию: каждое воскресенье с 12.00 до 15.30 (12.00 — дети (10-14 лет), 13.15 — дети и взрослые (10+), 14.30 — взрослые (18+)).

Каток на Сухонской

Где: Сухонская ул., д. 6, с. 1.

Мастер-классы по фигурному катанию: каждое воскресенье с 12.00 до 15.30 (12.00 — дети (10-14 лет), 13.15 — дети и взрослые (10+), 14.30 — взрослые (18+)).

Каток на Серебрякова

Где: пр-д Серебрякова, вл. 14, стр. 1 (напротив).

Мастер-классы по фигурному катанию: каждое воскресенье с 12.00 до 15.30 (12.00 — дети (10-14 лет), 13.15 — дети и взрослые (10+), 14.30 — взрослые (18+)).

Каток на площади Славы

Где: Волгоградский проспект ул., д. 119.

Мастер-классы: не проводятся.