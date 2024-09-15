Пока еще тепло: 10 мест для живописных прогулок в Перми

Осень решила побаловать теплыми днями: это повод устроить прогулку по парку. В Перми зеленых зон много — одни из них носят больше развлекательный характер и предлагают гостям города покататься на аттракционах, а другие помогают расслабиться и насладиться единением с природой.

Райский сад

Работает круглосуточно, вход бесплатный.

Мотовилихинский сад в Перми имеет богатую историю. Он был основан на месте медеплавильного завода в 1865 году и стал популярным местом отдыха. Со временем сад разрушился. В 2008 году его восстановили, а новое название место получило благодаря найденной и установленной у входа статуе ангела. Сегодня сад открыт для посетителей: здесь проводятся культурные мероприятия, возводятся ледяные горки и действует хоккейная площадка. Часто здесь проводятся свадебные церемонии и фотосессии.

Фото Elena Mayorova, Global Look Press

Ботанический сад имени профессора А. Г. Генкеля ПГУ

Время работы: понедельник — пятница с 09:00 до 17:00, перерыв 12:00—13:00, суббота и воскресенье — выходной.

Вход: 250 рублей за человека в рамках групповой экскурсии, 2500 рублей — за индивидуальный осмотр.

Ботанический сад имени профессора А. Г. Генкеля основан в 1922 году и является старейшим и одним из крупнейших в стране. Коллекция насчитывает более 5000 видов растений: особое внимание уделяется уникальным цитрусовым. Пространство поделено на экспозиции: можно узнать новое о лекарственных травах, сирени, травянистых многолетниках, дендрарии, редких растениях, а также прогуляться по экотропе. В саду проводятся экскурсии, выставки и другие мероприятия, направленные на популяризацию знаний о природе.

Сад камней

Работает круглосуточно, вход бесплатный.

Сад камней в Перми, также известный как Парк камней или Сад имени 250-летия Перми, расположен в Дзержинском районе города перед зданием железнодорожного вокзала станции Пермь-II. Его главная особенность — коллекция образцов горных пород, характерных для Западного Урала. В начале существования парка в 1973 году внутри было представлено 59 камней, каждый из которых снабжен информационной табличкой. К сожалению, со временем таблички были утеряны, а количество экспонатов сократилось примерно до 20. Однако вместо утраченных камней в парке появились новые арт-объекты, такие как «Пермские ворота» и скарабей, сделанный из автомобильных покрышек.

Фото Elena Mayorova, Global Look Press

Серебрянский парк

Работает круглосуточно, вход бесплатный.

Серебрянский парк — это уникальный природный объект, который находится в долине реки Данилихи. Он стал любимым местом отдыха для жителей двух районов Перми — Свердловского и Индустриального. Создатель места — Валентин Миндовский, в его честь назвали экотропу протяженностью три с половиной километра. На 30 гектарах парка прорастают 150 видов растений и поют свои песни 60 видов птиц. Сейчас месту хотят придать статус особо охраняемой природной территории.

Эспланада

Работает круглосуточно, вход бесплатный. Есть экскурсии — 300-400 рублей.

Озеленная городская площадь между центральными улицами Ленина и Петропавловской. В середине XX века здесь стояли двухэтажные деревянные дома, позже территорию расчистили, но вместо жилой постройки организовали большое зеленое пространство. В 1985-м здесь установили памятник героям фронта и тыла. Сейчас Эспланада — одно из самых популярных мест в городе. Здесь проводят различные культурные мероприятия и праздники, а также отдыхают горожане и гости Перми.

Порт Кама

Работает круглосуточно, вход бесплатный. Аренда беседки — от 1200 рублей в час.

Городской парк отдыха расположен вдоль береговой линии реки Кама. Местные жители полюбили локацию за ухоженность, тишину, возможность полюбоваться на воду и удобные беседки, доступные для аренды под праздник или на время жарки шашлыков. Некоторые из них тематически оформлены — например, под средневековый стиль. Есть аквазона с выходом на пляж и возможностью полюбоваться на корабли, а также аллеи с необычным ландшафтным дизайном.

Фото saz1977/istockphoto

Парк «Золотые пески»

Работает круглосуточно, вход бесплатный.

Расположенный в Черняевском лесу парк — прекрасная зона для релакса. На его территории вы найдете пруд с утками и мостиками, беседки для пикников, детские площадки и велопарковку. Если захочется покормить местную живность, то найдется и автомат с кормом.

Центральный парк развлечений им. Горького

Время работы: ежедневно с 9:00 до 23:00. Аттракционы работают по четвергам, пятницам и субботам до 02:00. Вход в парк бесплатный.

Один из старейших парков России расположился на Сибирской улице, занял десять гектаров и получил статус особо охраняемого природного объекта. Его история начинается с 1804 года, когда по инициативе пермского губернатора были созданы ров и вал для отвода дождевых вод. Эти сооружения стали основой для будущего парка.

Сегодня здесь можно походить по аттракционам, поучаствовать в творческих мастер-классах, послушать музыкальные концерты и даже заняться спортом — для гостей подготовлено больше 60 развлекательных площадок. В дни городских праздников пермяки устраивают в парке шумные гуляния.

Фото Aleksei Savin/istockphoto

Парк культуры и отдыха имени А. П. Чехова

Работает круглосуточно, вход бесплатный. Стоимость проката электромобилей — 150 рублей за 10 минут. Стоимость билета на спортивный батут — 150 рублей за 5 минут.

Парк находится в Орджоникидзевском районе. В ходе реконструкции в 2013 году были преобразованы аллеи, появилась колоннада и разнообразные площадки: для детей с качелями, для молодежи с возможностью заниматься экстремальными видами спорта. Поставили и стандартную тренажерную зону.

В парке установлены скульптуры, изображающие «Даму с собачкой», «Ваньку Жукова» и бюст писателя А. П. Чехова. Среди других достопримечательностей выделяется фонтан с семью разноцветными мостами, которые символизируют радугу.

Театральный сад

Работает круглосуточно, вход бесплатный.

На месте Театрального сада в Перми в 1824 году была площадь, на которой император Александр I наблюдал за плац-парадом местного батальона. В 1883 году начали обустраивать сад. В 1907 здесь появился фонтан с электрической подсветкой — экзотическая конструкция для того времени. Свое название сад получил благодаря расположившемуся рядом Пермскому академическому театру оперы и балета. В честь 300-летия города здесь установили статую, посвященную балетному искусству.