Фитнес-аэробика для детей: с чего начать и как увлечь ребенка

Этот вид спорта появился в 80-х годах прошлого века и быстро завоевал популярность. Многие до сих пор вспоминают видеокассеты с записью упражнений и улыбчивых инструкторов в телеэфире. Сегодня фитнес-аэробика входит в десятку самых востребованных в России видов спорта, стала массовым неолимпийским видом и особенно популярна у детей. Какие дисциплины этого направления лучше всего подходят новичкам и как организовать занятия, чтобы не навредить ребенку?

В чем польза и какие перспективы

Фитнес-аэробику называют самым доступным видом спорта: никаких ограничений по возрасту, комплекции и уровню подготовки. С трех лет ребенка принимают в секцию, в пять лет он уже выступает на соревнованиях и получает первые медали. Даже в команде чемпионов далеко не у всех идеальная спортивная форма: главное, чтобы ребенок чувствовал ритм и двигался синхронно. Все занятия проходят под позитивную музыку, для выступлений составляют специальную программу и продумывают эффектные костюмы. По сути, красивая и доступная фитнес-аэробика — общая физическая подготовка для ребенка с полезной аэробной нагрузкой. Дети учатся управлять своим телом, развивают координацию, выносливость и умение взаимодействовать в команде.

Фото Пресс-служба Федерации фитнес-аэробики России

При желании можно подать заявку на городские и региональные соревнования, пройти отбор на первенство федерального округа, представлять свой регион на чемпионате страны и международных турнирах. Лучших спортсменов приглашают в сборную России по фитнес-аэробике. Самые целеустремленные из них получают разряд мастера спорта и создают свои команды чемпионов. Детское увлечение вполне может стать профессией и делом жизни. В России десятки вузов поддерживают свои команды по фитнес-аэробике.

Регулярная аэробная нагрузка тренирует легкие и сердце, способствует быстрому снижению веса, укрепляет иммунитет и помогает справляться с любым стрессом.

Как выбрать секцию и дисциплину

Ребенка вовсе не обязательно отдавать в специализированную спортивную школу, секции по фитнес-аэробике все чаще создаются в обычных детских садах и центрах дополнительного образования. А с 2022 года модуль по этому направлению используется на уроках физкультуры и факультативных занятиях в школах. Тренировки будут бесплатными, если воспользоваться государственным сертификатом на кружки и секции для ребенка. Большинство доступных занятий зарегистрированы на интернет-портале «Навигатор дополнительного образования». Коммерческие фитнес-клубы тоже охотно включают это направление в расписание тренировок. Пока родители проводят время в зале, ребенок под руководством тренера осваивает первые упражнения.

Фото Пресс-служба Федерации фитнес-аэробики России

Фитнес-аэробика включает пять официально аккредитованных дисциплин: аэробика, аэробика пяти человек (в группе пять участников), степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Одновременно набирают популярность и готовятся к аккредитации новые дисциплины: степ-аэробика в дуэте, малой и большой группе, хип-хоп в дуэте и малой группе, хип-хоп батл, танцевальная аэробика, силовая аэробика соло, в дуэте и малой группе. Для новичков предусмотрена дисциплина фитнес-лайт с менее жесткими требованиями к спортсменам. Малышам лучше всего подходит танцевальная аэробика, детям постарше наверняка понравится степ-аэробика с платформой, после семи лет начинают осваивать классическую технику хип-хопа. В дальнейшем ребенок сможет выбрать любую из двух десятков аккредитованных и новых дисциплин.

Чем больше направлений в фитнес-аэробике, тем больше возможностей тренироваться и участвовать в соревнованиях.

На что обращать внимание при оценке тренера

Для работы с детьми обязательны профессиональное образование и опыт. Квалифицированный специалист использует утвержденную методику занятий с учетом возрастных особенностей ребенка. В фитнес-аэробику обычно приходят успешные спортсмены, хореографы, танцоры с дипломом педагога или преподаватели, которые благодаря доступным школьным модулям разработали свою программу тренировок. Большинство родителей не стремятся вырастить чемпиона, спорт необходим для здоровья и гармоничного развития ребенка. Выбирайте тренера, который не пожертвует благополучием детей ради спортивных результатов. Воспитывать и вдохновлять важнее, чем пополнять коллекцию медалей.

Фото Пресс-служба Федерации фитнес-аэробики России

Что должно быть у тренера-педагога

Базовое спортивное и педагогическое образование, подтвержденный опыт, положительные отзывы детей, родителей и коллег.

Аттестация в спортивной федерации, участие в профессиональных соревнованиях и фестивалях.

Постоянное повышение квалификации и совершенствование методики даже для наставника чемпионов — спортивная наука не стоит на месте.

Что потребуется для занятий

Фитнес-аэробика относится к разряду самых бюджетных видов спорта, для тренировок не нужны специальная одежда или экипировка. Подойдут обычные топы, длинные или короткие лосины, удобные комплекты. Главное, чтобы одежда не сковывала движения и хорошо дышала.

Если команда планирует выступать на соревнованиях, важно заранее изучить требования к костюмам. Можно специально сшить наряды, а можно просто подобрать одинаковые купальники, комбинезоны или свободную одежду для хип-хопа.

Фото Пресс-служба Федерации фитнес-аэробики России

Аэробика — это ударные шаги и постоянные прыжки. Поэтому принципиально важно, чтобы обувь была удобной, легкой, хорошо держала стопу и облегала ногу. Лучше, если подошва будет светлой. Одну пару обуви спортсмены используют для выступлений, еще две-три пары потребуется для интенсивных тренировок.

Оборудование необходимо только для занятий степ-аэробикой, правила предусматривают использование специальной платформы. Она регулируется по высоте в зависимости от возраста и опыта спортсмена. Участники выступлений обычно привозят свою платформу, но на площадке организаторы всегда готовы предоставить стационарный степ. На тренировках используют обычное оснащение спортивных залов: коврики, амортизаторы, фитболы, босу (снаряд для тренировки баланса) для отработки техники прыжков.

Фото Пресс-служба Федерации фитнес-аэробики России

Каких ошибок лучше избегать