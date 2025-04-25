5 достопримечательностей Иерусалима, которые нужно увидеть каждому

Иерусалим — один из древнейших городов мира. Он расположен на холмах Иудейских гор и на протяжении тысячелетий привлекает паломников и путешественников со всего мира. Собрали список главных достопримечательностей Иерусалима, которые непременно стоит увидеть каждому.

Старый город

Старый город — это настоящее сердце Иерусалима. Здесь на площади менее одного квадратного километра тесно переплелись четыре исторических квартала: еврейский, христианский, мусульманский и армянский. Прогуливаясь по узким мощеным улочкам Старого города, попадаешь в настоящий живой музей под открытым небом, в котором расположены святыни трех мировых религий.

Фото Анна Зуева, «СЭ»

В этой части Иерусалима можно гулять часами, ведь каждый уголок хранит какую-то интересную историю. Будь то древняя арка с рисунками, оставленными османами, или маленькая мастерская, где ремесленник создает изделия по многовековым технологиям. Иерусалимский Старый город в 1981 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото Анна Зуева, «СЭ»

Храм Гроба Господня

В самом сердце христианского квартала Старого города находится величественный Храм Гроба Господня. Он построен на том месте, где, как считается, был распят, а затем воскрес Иисус Христос. Храм представляет собой комплекс сооружений, возведенных над Голгофой и пещерой, в которой было погребено тело Иисуса.

Фото Анна Зуева, «СЭ»

Здесь можно увидеть Камень помазания, на котором, по преданию, было подготовлено к погребению тело Христа. А также подняться на Голгофу и прикоснуться к месту, где стоял крест, и войти в сам Гроб Господень — небольшую часовню, возведенную над местом погребения. В Пасху именно здесь происходит чудо схождения Благодатного огня, а тысячи паломников со всего мира становятся свидетелями этого удивительного события.

Стена Плача

Стена Плача, или Западная Стена, — наиболее священное место для иудеев всего мира. Эта внушительная стена длиной около 488 метров — все, что осталось от опорной стены, окружавшей Храмовую Гору. Именно на ней располагался древний Иерусалимский Храм. Он был разрушен во время войны с римлянами в 70 г. н. э. Название достопримечательности произошло от еврейского обычая приходить к стене и оплакивать разрушение храма.

Фото Анна Зуева, «СЭ»

Каждый день в этом месте собираются тысячи людей, чтобы помолиться, оставить записку с желанием в щелях между древними камнями или просто прикоснуться к истории. Площадь перед Стеной Плача разделена на мужскую и женскую части в соответствии с традициями иудаизма.

Башня Давида

Возвышающаяся над Старым городом Башня Давида — один из самых узнаваемых символов Иерусалима. Название цитадель получила из-за византийских христиан: они верили, что в этом месте был дворец библейского царя Давида. Сегодня это впечатляющий комплекс строений разных эпох — от хасмонейских времен до османского периода.

Фото Анна Зуева, «СЭ»

В Башне Давида расположился музей, который был открыт в прошлом году после 10 лет реконструкции. Его экспозиция рассказывает о многотысячной истории Иерусалима. Внутри музея есть интерактивные элементы, а во внутреннем дворе проходит светозвуковое шоу.

Фото Анна Зуева, «СЭ»

А с верхней площадки башни открывается один из самых потрясающих видов на Старый город — панорама, от которой буквально захватывает дух.

Фото Анна Зуева, «СЭ»

Национальная библиотека Израиля

В современной части города стоит посетить Национальную библиотеку Израиля. Она хранит в своих стенах более пяти миллионов книг, в том числе уникальные древние рукописи, редкие издания и богатейшую коллекцию иудаики (исследований религии, истории, культуры и быта еврейского народа. — Прим. ред.).

Фото Анна Зуева, «СЭ»

Особую ценность представляют собрания еврейских манускриптов, включая некоторые из древнейших известных текстов Торы. Здесь также хранятся архивы выдающихся деятелей еврейской истории и культуры, в том числе Альберта Эйнштейна и Франца Кафки.

Фото Анна Зуева, «СЭ»

В новое здание Национальная библиотека Израиля переехала совсем недавно — в октябре 2023 года.