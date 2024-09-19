Ел сверчков и пил воду из болота: как я с собакой прошел 1000 км из Самары в Москву

Путешественник из Самары Евгений Юрьев называет себя «дико дикий турист». Он не из тех, кому нравятся резорты и ленивый отдых. Приключения, трудности и экстрим — вот за что Евгений любит путешествия. В этом году он преодолел около 1000 км пешком. Причем не один, а вместе со своей любимой собакой Аей. Путь Самара — Москва занял у него 75 дней. За это время смельчак столкнулся с целой чередой трудностей. Мы поговорили с Евгением и узнали все подробности этого удивительного, можно сказать, дикого путешествия.

«Ну что там 250 километров? Я пойду сразу тысячу!»

Первые мысли об этом у меня появились еще зимой, примерно после Нового года. Я подумал: «В путешествие надо сходить, так все достало. Ну сколько можно дома сидеть? Я нигде не бывал за последние полтора-два года. Не могу так!» Это был момент какого-то негодования, критической отметки. Дико хотелось гулять, уйти от всего, пожить кочевым образом. Весной я уже точно знал, что сорвусь в путь. Только не знал — куда.

С Москвой определился уже в июне, практически накануне. Я посмотрел ролик одних популярных ребят на YouTube, в котором они пытались из Новосибирска в Барнаул дойти за пять дней. Это около 250 километров пути. Мысль такая пришла: «Ну что там 250 километров? Я пойду сразу тысячу! Это для дебюта, так скажем, для заявочки». Прикинул, что от Самары до Москвы как раз тысяча километров примерно. К тому же крупные населенные пункты я знаю, с ориентированием проблем не будет. А в пути еще и малые узнаю — села и деревни.

Я понимал, что такое путешествие — это очень долго и тяжело, но сомнений в том, что дойду до столицы, у меня не было. Сейчас подтверждение есть. И это только начало!

Фото Личный архив Евгения Юрьева

Разумеется, к этому походу я готовился и физически, и морально. У меня в лесу есть земляночка, местечко такое, где я люблю отдыхать, идти до нее нужно 10 километров. В прошлом году практически все лето и часть осени я преодолевал по 20 километров в день — туда-обратно. И за месяц до выхода в Москву опять ходил туда, чтобы физически быть готовым.

В моральном плане: думал, что очень скучно будет, нечего делать. Придумал взять с собой диктофон с объемной флешкой, чтобы делать записи из путешествия. Он в итоге мне не понадобился, потому что скучно мне точно не было.

Фото Личный архив Евгения Юрьева

В списке «Что взять с собой» поначалу было записано около 50 предметов. Но в итоге я собрал меньше, и все равно получилось 16,6 килограмма. Я взял палатку, медикаменты, спальный мешок, вещи — штаны, теплую кофту, четыре футболки, несколько пар носков и нижнее белье.

Человек, который должен был проследить за моей собакой Аей в период моего отсутствия, сломал руку. Поэтому я, можно сказать, вынужденно с ней отправился. Но в такой ситуации, на мой взгляд, это было единственно верное решение. Я ни о чем не жалею.

Фото Личный архив Евгения Юрьева

«Мы не передвигались на транспорте — такое было правило»

Наш с Аей маршрут проходил вдоль трассы М-5 (автомобильная дорога федерального значения Москва — Челябинск. Протяженность — 1879 км. — Прим. ред.). Мы шли от таблички до таблички. Как только доходили до указателя, мною считалось, что до города мы дошли и теперь нам нужен противоположный выход из него.

Мы не передвигались на транспорте — такое было правило. Кроме одного случая, когда я увидел, что у собаки абсцесс и ее нужно было этим же вечером показать ветеринару. Если бы мы к нему пешком отправились, то дошли бы только на следующий день, клиника была в 20 километрах. Мы проехали этот небольшой участок. Больше таких ситуаций не было. Потом, когда собаку забрал оттуда, потратили полтора дня, чтобы вернуться на маршрут — на трассу М-5.

Фото Личный архив Евгения Юрьева

Погода нам не благоволила на протяжении почти всего пути. Наверное, только неделю была хорошей — когда ни холодно, ни жарко. Все остальное время либо лили дожди, либо было жарко вплоть до 44 градусов. В один из дней у меня даже подошва на берцах лопнула от жары. А вот ночами холодно, особенно когда дожди шли. Однажды четыре дня изморозь была мелкая-мелкая. И все это время одежда не сохла, влажная была.

Палатку я размещал обычно между цивилизацией и глушью, около полей. В основном ночевали так. Но периодически были послабления — раз в 4-7 дней ночевал в мотеле. Когда Волгу прошли, стирать вещи стало негде. Поэтому, бывало, заходил в придорожные места для дальнобойщиков, там и душевые есть, где можно было вещи освежить, и столовые, а зачастую там же и недорогой мотель.

Фото Личный архив Евгения Юрьева

Питались мы в основном тем, что можно купить в сельском магазине. Ая, например, ела лапы и головы куриные, иногда собачий корм из пакетиков, когда курицы не оказывалось на прилавках. Я мог колбасы поесть. Были дни и на подножном корме. Как-то раз целый день прожил на сверчках — шел, ловил и сразу ел. Протеин как-никак. Не знаю, сколько именно я их съел.

«Хотелось чего-то дикого»

Примерно в середине пути, когда я уже преодолел километров 500, отправил почти все свои вещи домой — спальник, палатку, рюкзак походный. Причина проста — мне стало скучно. Каждый день иду — и все нормально, ничего особенного не происходит. Я привык к условиям. А хотелось чего-то дикого. Решил, что дальше пойду практически как первобытный человек.

У меня было самодельное орудие труда — копье с кремниевым наконечником. Я соорудил его себе, когда потерял ножи и прочие современные хозбытовые предметы, — буквально на третий-четвертый день путешествия.

Фото Личный архив Евгения Юрьева

Вместо рюкзака сделал понягу — сложенную в дугу ветку с перекладинами, первобытные охотники использовали такую для переноски мелких трофеев. Чтобы на спину вешать, сделал на ней канатики и лямки. Избавился от всех полиэтиленовых пакетов, оставил только мешки джутовые.

Фото Личный архив Евгения Юрьева

Друг по моей просьбе прислал мне плащ-палатку, я ее герметизировал, чтобы она была устойчива к непогоде. А для тепла у меня только выделанная шкура козы, на которую я ложился, и спасательное фольгированное одеяло, которым, соответственно, укрывался. Не могу сказать, что было тепло. Ночи были страшно холодные. С таким набором я прошел неделю. Было куда сложнее, но тем и интереснее!

Фото Личный архив Евгения Юрьева

Потом, конечно, я вернулся к более удобному формату — купил на маркетплейсе «бабушкину» тележку, перевозил вещи в ней. Она прошла со мной примерно 400 километров. А ближе к Москве я уже поменял ее на рюкзак для мобильности.

«С привкусом земли, ила и тины. Хуже воды не пил»

Запомнился момент из «первобытного» отрезка пути, когда я, чтобы попить, фильтровал грязную илистую воду. Ситуация заставила. В один момент у меня очень сильно стала болеть нога — до искр из глаз, шагу не мог ступить. Вода заканчивалась, в бутылке буквально на пару глотков осталось. Надеялся пополнить запасы в селе, к которому мы с Аей как раз уже подходили. Но магазина там не оказалось.

Я открыл карту и увидел, что неподалеку есть маленькая речка. У меня было понимание, что вряд ли там меня ждет чистая родниковая вода, потому что местность болотистая, но мне было уже без разницы. Ничего не оставалось — пошел к этой реке, чтобы добыть уже хоть какой-то воды. Путь туда проходил через болота и высокую траву, она была мне по пояс (для понимания — мой рост 184 см). Я долго пробирался через эти тернии, но реки все не было. Напоминаю, что каждый шаг мне давался с адской болью. Решил посмотреть под ноги, раздвинул траву руками, вижу — в след от моего берца набирается вода. И я понял, что это и есть та самая река — грязная, илистая, мутная. Но выбора у меня не было. Наполнил бутылку — вода была буквально черная. Пить такую, конечно же, нельзя. Надо было ее отфильтровать.

Фото Личный архив Евгения Юрьева

Чтобы соорудить фильтр, мне требовалась вторая бутылка. И я пошел, а точнее поковылял, искать ее вдоль трассы. Нашел достаточно быстро. Сделал механический фильтр с помощью трубочки, бинта и двух бутылок. Такая фильтрация — дело не быстрое. Ждал, пока грязная вода по капельке пройдет через фильтр. На бинте осталось очень много грязи. На выходе получилось чуть меньше литра желтой воды с примесью. Закинул в бутылку половину обеззараживающей таблетки «Хлортаб», чтобы убить патогенную флору. Естественно, нужно было какое-то время подождать, прежде чем пить. А жажда мучила очень сильно: язык сухой, губы к зубам прилипали.

Фото Личный архив Евгения Юрьева

Спустя час я стал пить эту воду, но совсем без удовольствия. Она была противная, с привкусом земли, ила и тины. Делал буквально по четверти глотка. Хуже воды не пил. Но эмоции интересные получил!

«Дойти до Москвы — это была моя цель № 1 в этом году»

В общем, голод, холод ночной, жажда — все это было. Кроме сильной боли в ноге, еще иногда температура как будто бы поднималась, но на следующий день проходила. На такие случаи я брал медикаменты с собой. Еще как-то раз укусил клещ! А у меня фобия этого. Пришлось тогда вернуться в предыдущий населенный пункт, чтобы купить лекарство и не допустить развития болезней.

Но, несмотря на все трудности, моментов, когда хотелось бы все бросить, сесть на поезд в ближайшем городе и отправиться домой, не было! Я запретил себе даже думать об этом с самого начала. Дойти до Москвы — это была моя цель № 1 в этом году. Первая половина пути мне очень легко далась относительно второй. Как-то играючи. Бывали голодные дни, конечно, но не было жести с холодом и жаждой. Все это было уже во второй половине пути. Не сказать, что я себя особенным образом мотивировал. Я просто шел, и все. Это же круто — идти. Столько всего происходит вокруг. Дома живешь, даже не думаешь, что с подобными вещами можешь столкнуться.

Фото Личный архив Евгения Юрьева

Еще вел телеграм-канал, там меня многие поддерживали, с ними интересно было общаться. Меня это спасло от одиночества даже в каком-то смысле. Некоторые подписчики мне помогали, причем всяким-разным — кто-то донатами, кто-то еду передавал. Не знаю, сколько точно у меня денег ушло на это путешествие. Но достаточно — во всяком случае по моим меркам.

Я планировал добраться до Москвы за 90 дней. Но получилось в итоге 75! Даже немного грустно было, что закончилось путешествие, — уже привык. Но во всяком случае хорошо, что сил хватило, опыта, выносливости.

Фото Личный архив Евгения Юрьева

Это мой первый опыт такого длительного пешего путешествия. Но не первый, когда я живу в палатке. В 2021 году, например, когда уволился с работы, я уехал в Крым и прожил там все лето на пляже. В моем канале можете посмотреть ролики, как это было.

«Когда остался один, почувствовал пустоту»

Некоторые СМИ написали, что моя собака Ая была очень несчастна в этом путешествии и не выдерживала такие условия. Это все выдумки. Она выдерживала отлично. Мой путь из Самары в Москву получился примерно 1080 километров. Из них собака прошла около 1040. То есть я ее отправил домой за 40 километров от финиша. И я так поступил только по той причине, что с ней было бы неудобно передвигаться в мегаполисе. Я заказал для Аи зоотакси, и она с комфортом поехала домой. Конечно, когда остался один, почувствовал пустоту. Непривычно было: она всегда со мной бегала, а тут ее нет.

Фото Личный архив Евгения Юрьева

«Дальше собираюсь зимовать в палатке»

Насчет следующего путешествия уже есть задумки. Например, в этом году я собираюсь зимовать в палатке с печкой. Все три месяца.

Если бы мне вдруг сказали, что кто-то готов выделить кругленькую сумму на мое следующее путешествие, и дали выбор: отдых в пятизвездочном отеле в стране мечты или новое экстремальное путешествие — то я бы без сомнений выбрал второй вариант.