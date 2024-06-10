Чем заняться на фестивале «Дикая Мята» — 2024: программа мероприятия
С 14 по 16 июня в Тульской области (Алексинский район, поселок Бунырево) пройдет крупнейший музыкальный фестиваль в России — «Дикая Мята». На три дня территория мероприятия превратится в целый городок с шестью сценами, фудкортом, детским садом, палаточными лагерями и гостиницей, ярмарками и спортивными площадками. Сегодня рассказываем, чем заняться на фестивале (спойлер: из развлечений будет не только музыка!).
Где пройдет фестиваль «Дикая мята»
Фестивальный городок расположился в живописном месте в Тульской области, которое находится всего в 130 км от МКАДа, — в поселке Бунырево.
Добраться удобнее всего на машине. На территории фестиваля будет парковка. Чтобы избежать пробок и заторов, организаторы рекомендуют гостям приезжать в пятницу 14 июня к 10:00. Добраться также можно на автобусах, курсирующих от метро Лесопарковая, или на электричке до станции Тарусская, от которой будут ходить трансферы до фестиваля.
Где жить на «Дикой мяте»
«Дикая Мята» — очень комфортный open-air. Здесь проложены мощеные дорожки, установлены фонтанчики с питьевой водой и душевые, точки с кипятком, станции для подзарядки гаджетов. На фестивале работает палаточная гостиница, а во всех палаточных лагерях (их в этом году четыре) освещенные улицы, душевые и санузлы. Также будет доступен пункт проката, где можно арендовать палатку и другие вещи, необходимые для проживания.
Что интересного будет на фестивале «Дикая мята»
Музыка
Лайн-ап (заявленный список исполнителей, — прим. ред.) в этом году впечатляет жанровым разнообразием. Гвоздь программы всего фестиваля — грандиозный стадионный гала-концерт The Hatters: Big Show. На концерте группа сыграет свои самые известные хиты и впервые исполнит несколько новых треков!
В 2024 году «Дикую мяту» впервые посетит Вячеслав Бутусов с программой «40 лет Nautilus Pompilius». Зрителей ждут любимые хиты культовой рок-группы, которая навсегда осталась в сердцах нескольких поколений россиян.
Еще один хэдлайнер — независимый исполнитель ZOLOTO. За короткое время он стал настоящей иконой инди-сцены, его треки моментально становятся популярными. На «Дикой мяте» он исполнит «Грустно на афтепати», «Улицы ждали», «Останемся здесь» и другие свои хиты.
Еще одно ожидаемое событие — выступление любимой многими группы «Дайте танк (!)». Сами ее участники определяют свой жанр как «гаражный рок для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку». Остроумные тексты, ритмичное звучание и глубокие смыслы — каждое выступление «Дайте танк (!)» без преувеличений легендарно.
Кроме того, на фестиваль приедут группы Drummatix, «Базар» и «Гудтаймс», исполнители Green Apelsin, Хаски, Sati Ethnica, polnalyubvi, Алена Швец. Юлия Пересильд споет с группой «Мандрагора», выступит ска-бэнд из Мексики Out of Control Army, который покоряет сцены и музыкальные фестивали по всему миру. Полный список участников можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.
Всего на фестивале будет пять основных сцен:
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Sirena
Именно на этой сцене в пятницу 14 июня The Hatters представит свое Big Show. В субботу здесь выступят Антоха МС, Sati Ethnica, «Нейромонах Феофан» и Drummatix. Закроет субботний вечер Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» с программой «40 лет Nautilus Pompilius». В воскресенье на сцене Sirena выступят «Обстоятельства», «Инкогнито», «Несладко», Алена Швец, «Дайте Танк (!)», Green Apelsin, а закроет фестиваль шоу ZOLOTO.
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Titana
Сцену Titana в пятницу 14 июня откроют River Bridge, «Чемодан Гризли», Tardigrade Inderno. В субботу здесь состоится презентация музыкальной группы первой актрисы-космонавта Юлии Пересильд — «Мандрагора». В воскресенье выступать будут Gilead, Salvador, «Мытищи в огне» и «Питоны 3000».
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Маяк
Уже 16 лет «Дикая Мята» открывает новые таланты. В 2024 году фестиваль совместно с музыкальным лейблом запустил конкурс среди молодых исполнителей, заявки на который прислали более 1000 участников. По итогам трех выездных музыкальных кэмпов были выбраны три победителя — «Южный север», Rofman и Рося Федин. Их выступления (а также и многие другие) пройдут на сцене «Маяк».
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Vashana Club
Сцена Vashana Club будет посвящена выступлениям знаменитых диджеев. За три дня фестиваля на ней выступят более 40 музыкантов. 14 июня фестиваль откроют хэдлайнеры Виктор Строганов, Android и Jorno. 15 июня выступят DJ Boyko и Violetta, а в воскресенье — DJ Aks и Sorokova.
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Дачный клуб
В пятницу 14 июня сцену откроют Elena Jaya, «Мэнсон Флетчер», «Пилс», Mesch!, «Три вторых». В субботу здесь будут выступления Daniel Stranger, «Кукушнин Баритон», «Пока Все Змеи Спят», Terra, Mazzltof, Black Lama, Breaking System. А в воскресенье закроют музыкальную программу Moscow Klezmer Band, ToT SamY, Tabasco Band и «Приятели покойного».
Еда
Еда на фестивале на любой вкус и кошелек. На фудкорте вы найдете как бюджетные варианты, так и блюда подороже. Всего будет работать более 50 фудтраков! Изюминка «Дикой мяты» — разнообразное меню с блюдами из разных кухонь мира. Так что если вы давно хотели попробовать чуррос, том ям, вок или перепечи — это можно будет сделать прямо во время фестиваля. Еще одно место, где можно вкусно поесть — фестивальная ярмарка. Там будут продаваться не только хендмейд сувениры, но и разные полезные угощения.
Ярмарка
Кстати о ярмарках! На «Дикой мяте» их будет сразу несколько с разной тематикой на любой вкус. Например, «Зеленый базар». Тут название говорит само за себя: продаваться будут экотовары и полезная еда. А на площадке «Маркет-стрит» вы найдете стильную одежду и аксессуары. Для тех, кто любит милый хендмейд и хочет закупиться сувенирами, работает «Дар-Базар». А на «Гоанском дворе» будут представлены украшения и одежда с Востока.
Мастера индустрии красоты ждут тех, кто хочет преобразиться, в «Бьюти-зоне» — уникальном пространстве, где можно сменить прическу, сделать классный макияж и открыть для себя новые бренды косметики.
Спорт
Одна из традиционных тем «Дикой мяты» — это здоровье. На всей территории фестиваля будут работать спортивные площадки, а также сап-станция. Между концертами можно будет размяться в воркаут-зоне.
В этом году пройдут соревнования по пляжному волейболу и футболу среди взрослых и детей. Основные игры пройдут во второй фестивальный день, а финальные матчи — в завершающий день, 16 июня. Также во время «Дикой Мяты» будут организованы выездные сплавы на байдарках и сап-бордах
Лекторий
В этом году все три дня фестиваля беспрерывно будет работать лекторий. Здесь будут выступать преподаватели ведущих вузов страны. Тему по душе найдет каждый: психология и дизайн, химия и биология, политика и искусство, урбанистика и IT. Как цветочные клумбы предотвращают преступления, зачем смотреть хорроры и почему везение — это навык, который можно развить, — все это и многое другое расскажут лекторы на «Дикой мяте».
Для детей
На фестивале будет комфортно и семьям с детьми. Для них организовывают отдельный палаточный лагерь — «Семейный». Там будет даже комната матери и ребенка.
Для самых маленьких посетителей работает детский сад, где с малышами играют. А ребята постарше могут участвовать в бесплатных творческих мастер-классах. Также будут функционировать игровые зоны с детскими площадками, батутами и каруселями. Сладкоежкам придется по душе кэнди-фудкорт (там продаются самые разнообразные сладости). А если ваш ребенок тоже поклонник музыки, то обязательно сходите на детскую сцену «Ариэль», где будут выступать его сверстники.
Маленьких гостей ждут аниматоры и ростовые персонажи любимых героев, аквагрим и блеск-тату, зона отдыха и пространства для развлечений. Каждый ребенок найдет занятие по душе — сможет смастерить уникальный значок, парусный кораблик или браслет, посетить полезные лекции и многое другое.