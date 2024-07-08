День взятия Бастилии: как отмечают национальный праздник во Франции

14 июля в Париже на Елисейских Полях празднуют День взятия Бастилии. Разобрались, откуда взялся праздник, как его отмечают французы, а также как он связан с советским кино.

Что такое День взятия Бастилии

День взятия Бастилии — это главный национальный праздник Франции, который отмечается ежегодно 14 июля. В этот день в 1789 году в Париже штурмом была взята крепость-тюрьма Бастилия, что стало ключевым событием Французской революции. В момент атаки там находились всего семеро заключенных: значимость события заключалась не в освобождении узников, а в захвате запасов пороха. А сама Бастилия символизировала репрессивный режим старого порядка.

История крепости Бастилии

Бастилия была построена в XIV веке для защиты восточных рубежей Парижа, а в XVII веке при кардинале Ришелье крепость была преобразована в тюрьму. Туда по указу короля отправляли политических заключенных и известных личностей, таких как Вольтер, маркиз де Сад и Бомарше. После захвата Бастилии в 1789 году начался процесс ее демонтажа, завершившийся только через три года. На месте крепости появилась площадь с надписью «Теперь здесь танцуют», а из ее камней был построен мост Конкорд.

На этом месте Наполеон хотел возвести фонтан в виде огромного слона, но проект так и не был реализован. В 1840 году на площади установили 80-метровую колонну с крылатой фигурой Гения Свободы (французское название Le Genie de la Liberte) в память об Июльской революции 1830 года. Сегодня День взятия Бастилии остается символом свободы и демократии, объединяющим французов.

Как отмечают День взятия Бастилии во Франции

Празднования Дня взятия Бастилии во Франции начинаются с вечера 13 июля. По всему Парижу проходят массовые народные гулянья, включая знаменитый «Бал пожарников». Каждая казарма устраивает концерты, открытые для всех желающих. Некоторые пожарные даже появляются топлес, что добавляет атмосферы праздника.

Фото Franck Preve, Getty Images

Основные события разворачиваются 14 июля. В 10 утра на Елисейских Полях начинается военный парад, который открывает президент Франции. Участвуют все виды вооруженных сил страны, а также представители союзных армий, таких как британские войска и пилотажная группа Британии «Красные стрелы». Парад начинается у Триумфальной арки и заканчивается на площади Согласия.

После праздничные мероприятия продолжаются в Версальском дворце, где проводится масштабный пикник. Участие в нем возможно только в белой одежде. Музеи, включая Лувр, в этот день открыты для всех желающих, а Парижская опера проводит бесплатные балетные представления.

Фото Kiran Ridley, Getty Images

Вечером на Марсовом поле начинается грандиозный фейерверк, который освещает небо над Эйфелевой башней. Завершает праздник исполнение национального гимна.

Чем День взятия Бастилии известен в России

В постсоветском пространстве День взятия Бастилии приобрел особую популярность благодаря культовому фильму Владимира Меньшова «Любовь и голуби». В одной из сцен персонаж Сергея Юрского, дядя Митя, произносит ставшую крылатой фразу: «Не пил я, не пил! Хотя повод есть — День взятия Бастилии впустую прошел!»

Фото Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Эта фраза превратилась в афоризм, и теперь многие упоминают День взятия Бастилии в шутку, вспоминая этот эпизод.