Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Статьи
День тренера 2024: дата, история и традиции праздника
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:30

2 мин.

День тренера — 2024: дата, история и традиции праздника

30 октября отмечается День тренера
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читайте нас в ВКонтакте Дзен
В 2024 году праздник выпадает на среду.

Тренер — это специалист, помогающий поднимать уровень и добиваться высоких результатов, способствует формированию характера и выработки дисциплины у спортсмена, выстраивает процесс подготовки юных и больших звезд, команд.

Это тяжелая, сложная и ответственная работа. В честь специалистов учредили профессиональный праздник, чтобы подчеркнуть важность вклада тренеров в развитие спорта, физической культуры, личности человека.

Тренер по баскетболу с детьми
Фото zamrznutitonovi, iStock

Когда отмечается День тренера

День тренера ежегодно отмечается 30 октября. В 2024-м дата выпадает на среду. Так как праздник не имеет официального статуса, день не считается выходным.

Как найти хорошего тренера: как выбрать идеального тренера для себя. Как найти «своего» тренера: главные моменты, которые стоит учесть

История праздника

День тренера в России отмечают уже более 20 лет. Предложение утвердить для наставников профессиональный праздник поступило в 1999 году. СССР и Россия имеют большое количество выдающихся тренеров, которые принесли стране значимые победы на крупных международных турнирах.

Цель праздника — признание заслуг специалистов, которые открывают детям мир спорта и помогают профессиональным спортсменам добиться высоких результатов и побед в карьере.

Фото ti-ja, iStock

Традиции праздника

В День тренера принято поздравлять наставников с профессиональным праздником. Специалистам дарят подарки.

По доброй традиции в этот день вручаются дипломы и почетные грамоты, присваиваются официальные звания тренерам.

Как правило, в спортивных секциях и школах устраивают корпоративы, чаепития. В секциях для детей организуются концерты и выступления, мастер-классы и встречи с именитыми специалистами.

На телевидении включают в программу передач документальные ленты, биографические фильмы о великих тренерах.

Фото Drazen Zigic, iStock

Кто отмечает день тренера

Поздравления с Днем тренера принимают не только известные специалисты, которые возглавляют клубы и работают с профессиональными спортсменами. Также этот праздник отмечают наставники детско-юношеских спортивных школ и секций, фитнес-тренеры и инструкторы.

Как сделать, чтобы ребенок увлекся спортом. Как увлечь ребенка спортом? 5 советов родителям

Увлечения
Новости холдинга
Овечкин за две минуты забил два гола и сократил отставание от Гретцки до 37 шайб
Ошибку в законе Ньютона обнаружили спустя более 300 лет
Главный тренер «Миннесоты» Хайнс оценил игру Капризова
Почему Карпин не прав. Комментаторов надо прекратить пинать. Они делают свою работу
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Читайте далее
Как понять, что у вас синдром дефицита внимания и гиперактивности: тест
Следующий материал
Как понять, что у вас синдром дефицита внимания и гиперактивности: тест

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Последние новости
01:05
Кто родился 30 октября: список известных личностей
00:05
30 октября: какой сегодня праздник в России и мире
29 окт 16:35
В Москве пройдут Всероссийские соревнования и Кубок России по фитнес-аэробике
29 окт 01:05
Кто родился 29 октября: список известных личностей
29 окт 00:05
29 октября: какой сегодня праздник в России и в мире