День семьи, любви и верности: история, дата и традиции праздника

Семья — это основа общества. Поэтому неслучайно появляется все больше международных и национальных праздников, посвященных ей. Например, ежегодно 15 мая весь мир отмечает Международный день семьи. Однако в России есть свой праздник — День семьи, любви и верности.

В материале «СЭ» рассказываем, когда отмечается День семьи, любви и верности, какие есть традиции и как его принято праздновать.

Когда отмечают День семьи, любви и верности

Дата празднования Дня семьи, любви и верности фиксированная. С 2008 года по всей России праздник отмечают 8 июля.

История праздника Дня семьи, любви и верности

История Дня семьи, любви и верности связана с православным днем памяти святых Петра и Февронии. По легенде, князь Петр заболел проказой, ни один лекарь не мог ему помочь. Тогда князю посоветовали обратиться за помощью к крестьянке Февронии. Та исцелила его, но взамен потребовала, чтобы мужчина взял ее в жены. Однако Петр нарушил свое обещание и после излечения бросил девушку. Но болезнь снова настигла мужчину. Князю пришлось вновь обратиться к крестьянке. Феврония опять вылечила его, и на этот раз Петр взял ее в жены, о чем ни разу не пожалел.

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Князь и княгиня прожили долгую и счастливую жизнь. Приняли монашество, жили в разных монастырях, но умерли в один день и даже в один час. Православная церковь канонизировала супругов в 1541 году. С тех пор святым Петру и Февронии было принято молиться о благополучии в семье, просить у них благословения на свадьбу.

В какой-то мере праздник Петра и Февронии перекликается с католическим Днем святого Валентина. Но на Руси эту дату посвящали не всем влюбленным, а только тем, кто состоял в браке.

В современной России День семьи, любви и верности берет свое начало в городе Муроме. В 1990-е годы там возобновили почитание святых Петра и Февронии, а в 2000-х даже стали праздновать День города в эту дату. Уже в 2006 году администрация Мурома выступила с инициативой учредить в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья. Чиновников поддержали Русская православная церковь и Федеральное собрание. Впервые всероссийский День семьи, любви и верности отметили 8 июля 2008 года.

Традиции Дня семьи, любви и верности

Главным местом празднования торжества становится город Муром. На набережной Оки проводятся самые масштабные народные гулянья и концерты, организовываются торговые и ремесленные ярмарки. Также проходит торжественная церемония награждения семей из разных регионов России медалью «За любовь и верность». Награду получают супруги, которые прожили в браке не менее 25 лет и воспитывают детей достойными членами общества.

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В других городах страны тоже проводятся гулянья, ярмарки, спортивные соревнования и праздничные концерты. Если торжество выпадает на будний день, его празднование обычно переносится на ближайший выходной.

Кроме того, у Дня семьи, любви и верности есть свой символ — ромашка. Поэтому в этот день принято дарить ромашки, открытки с ними и плести венки из цветов.

Приметы Дня семьи, любви и верности

С Днем почитания святых Петра и Февронии соотносят много традиций и примет. Однако самая распространенная — сыграть свадьбу в эту дату. Считалось, что тогда молодые проживут долгую и счастливую жизнь в мире и согласии.

Кроме того, 8 июля можно узнать, какой будет погода ближайшие 40 дней. Если было солнечно и жарко, то все 40 дней будет стоять жаркая погода.

Также существует примета, которая актуальна для аграрных мест. Если в этот день рассада хорошо «пьет» воду для полива, значит, плохая погода не помешает сенокосу.