День рыбака: дата, история и традиции праздника
Рыболовство — не только интересное времяпровождение, но и промышленная отрасль в России. У нашей страны одна из самых больших морских акваторий в мире: берега омываются 15 морями и тремя океанами, также природа богата реками и водоемами. Поэтому среди россиян так популярен этот вид досуга или деятельности, а также праздник — День рыбака.
Когда отмечается День рыбака
Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День рыбака. В 2024 году праздник выпал на 14 июля.
Многие путают его со Всемирным днем рыболовства, который празднуется 27 июня. Но это два разных события. Второй вариант предложили отмечать итальянцы, чтобы напомнить о важности регулирования рыболовства. Так они выражают признательность за работу рыбаков и их бережное отношение к природным ресурсам.
История праздника
Впервые в России этот праздник отметили в 1964 году среди жителей Мурманска, где рыбная промышленность — ключевая отрасль внутренней экономики. Районная администрация обратилась к Президиуму Верховного Совета СССР с предложением учредить День рыбака как всесоюзный праздник. С 1965 года во второе воскресенье июля во всем СССР этот праздник начали отмечать.
В этот день мурманчане отмечают годовщину выхода в рейс первого промыслового траулера «Зубатка», к данному событию и был приурочен праздник. Также есть еще две причины выбора этой даты. Первая — самые благоприятные погодные условия для рыбалки в большинстве регионов России. Вторая — это период окончание запрета на ловлю рыб из-за нереста.
Кто отмечает День рыбака
С этим праздником принято поздравлять не только любителей рыбалки, но и работников рыбной промышленности, инспекций, сотрудников и учащихся рыбохозяйственных заведений. Среди них предприниматели, инспекторы, ученые-ихтиологи и ихтиопатологи, весь экипаж рыболовецких судов, пограничники, которые охраняют территориальные воды России.
Традиции праздника
Сотрудники рыбной промышленности устраивают корпоративы. Также происходит награждение лучших сотрудников грамотами. Некоторые работники дарят друг другу подарки, связанные с ловлей рыбы.
В городах, где есть рыболовные предприятия, проводятся экскурсии и лекции. Желающих знакомят с разными профессиями и рассказывают о подводном мире.
Семьи, в которых есть рыбаки или работники этой сферы, устраивают различные соревнования у водоемов. Например, у кого больше улов. Рыбопромышленные регионы проводят состязания рыбацких бригад.
Также в этот день принято подавать русскую уху.
Что дарят на День рыбака
На День рыбака принято дарить подарки, связанные с добычей рыбы.
Идеи подарков:
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спиннинг
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рыболовная сумка из водонепроницаемой ткани
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набор блесен и воблеров
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рыболовецкие снасти (катушки, лески, грузила и крючки)
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счетчик лески
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рыболовные плоскогубцы
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сигнализатор поклевки
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светодиодная насадка на поплавок
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вейдерсы
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костюм для рыбалки
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рыбацкая жилетка
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эхолот
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солнцезащитные очки, устраняющие солнечные блики на воде
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электрическая рыбочистка
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коптильня
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бур для зимней рыбалки
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палатка для рыбалки зимой
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надувная лодка
Когда нельзя ловить рыбу
Министерство сельского хозяйства ежегодно для каждого региона РФ устанавливает нерестовый запрет. Как правило, период выпадает на весну или середину лета. Также в постановлении указываются разрешенные виды орудия лова. За нарушение правил предусмотрена административная (штраф от 500 до 300 тысяч рублей) и уголовная ответственность (тюремное заключение сроком до трех лет с взысканием до 1 миллиона рублей).
Также с 1 января 2020 года на территории всей страны вне зависимости от периода действует запрет на любительскую добычу рыбы сетями, при помощи химии или взрывчатки.