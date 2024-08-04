День рождения шампанского: история и интересные факты

Искусство виноделия уже сотни лет существует в северо-восточном регионе Шампань во Франции. Но начало завоевывать популярность во всем мире оно только в XVIII-XIX веках. Рассказываем, как появилось игристое вино и когда празднуют его день рождения.

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Когда отмечают день рождения шампанского

День рождения шампанского отмечают 4 августа. Считается, что в этот день в 1668 году и придумали этот напиток. Впрочем, история возникновения шампанского окутана тайнами, поэтому расскажем о ней чуть подробнее.

История возникновения шампанского

В Средние века французский регион Шампань был хорошо известен качественным вином. А еще своими суровыми зимами. Часто получалось так, что до наступления холодов процесс брожения не успевал полностью завершиться. И когда летом температура снова повышалась, внутри бутылки начиналась вторичная ферментация. Это приводило к образованию пузырьков углекислого газа в вине. Долгое время такое вино считалось непригодным для питья.

Согласно легенде, 4 августа 1693 года французский монах Пьер Периньон решил попробовать «испорченный» напиток. Вино настолько ему понравилось, что он воскликнул: «Идите скорее, на вкус — как звезды!»

Фото istockphoto.com/skynesher

Хотя эта история звучит красиво, скорее всего, она не соответствует действительности. Многие исследователи считают, что все это маркетинговая кампания, начатая в 1800-х годах для повышения престижа игристого вина.

По другой популярной версии, шампанское было изобретено английским ученым и врачом Кристофером Мерретом. Он в 1662 году представил в Лондонское королевское общество доклад, где рассказал, как изготавливать игристое вино.

Как шампанское стало популярным

Долгое время шампанское считалось некачественным вином. Но со временем оно все же обрело популярность по всему миру. Во многом это произошло благодаря французскому королю Гуго Капету. Он подавал шампанское на всех официальных королевских обедах во дворце. К началу XVIII века игристое вино стало любимым напитком французской элиты, а после стало популярно и в других странах.

Фото istockphoto.com/lostinbids

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