День рождения Деда Мороза — 2024: дата, история и смысл праздника

Дед Мороз — трудолюбивый и добрый волшебник, у которого пик загруженности выпадает на зимние месяцы. Разгар работы начинается в день, когда у сказочного персонажа день рождения. Рассказываем, когда Дед Мороз отмечает день рождения, можно ли его поздравить и какие традиции связаны с этим днем.

Когда отмечается день рождения Деда Мороза в 2024 году

День рождения Деда Мороза — 18 ноября. С этого дня в большинстве регионов России обычно окончательно устанавливается минусовая погода, а выпавший снег уже не тает. В Великом Устюге, одной из резиденций Деда Мороза, ударяют сильные морозы.

История дня рождения Деда Мороза

День рождения Деда Мороза стали «официально» праздновать в 2005 году, когда волшебник обосновался в Великом Устюге. Но история праздника имеет более давние корни.

Дело в том, что Дед Мороз, как и Санта-Клаус, напрямую связаны с христианским Николаем-Чудотворцем. В православии 6 декабря (по старому стилю) отмечается день памяти святого. Николай Чудотворец на Руси почитался почти наравне со Спасителем и Богородицей, поэтому праздник в честь него отмечался широко. В этот день готовили угощение для всей деревни, катались с горок, приходили в гости и дарили друг другу подарки. Но провести все эти торжества старались за одну-две недели до самого события, то есть в ноябре, чтобы не нарушать Рождественский пост излишним весельем, а также употреблением алкоголя и недозволенной пищи.

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Этот праздник связывали с наступлением зимы: выпадением постоянного снега и замерзанием водоемов, так же как и день рождения «светского» Деда Мороза.

Как отмечают день рождения Деда Мороза

Этот праздник знаменует начало предновогодней суеты. В этот день по всей стране начинает работать почта Деда Мороза, зажигается первая елка, а сам волшебник готовится к путешествию на новогоднем поезде, на котором ему предстоит объехать половину России.

В резиденции в Великом Устюге на день рождения собираются гости. В программе празднования — игры, концерты и праздничный фейерверк. Также в этот день можно поздравить Деда Мороза. Сделать это можно не лично, а открыткой: их принимают по почтовому адресу в Великом Устюге и по электронной почте.

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