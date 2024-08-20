День рождения Чебурашки: когда отмечается и история персонажа

Любимый детский персонаж Чебурашка не теряет своей актуальности уже много лет. Про него снимали мультфильмы и фильмы, создавали компьютерные игры, его отправляли в космос, размещали на поздравительных открытках и даже назначали символом олимпийского движения России. Его день рождения отметило не одно поколение детей из разных уголков нашей страны.

Когда отмечается день рождения Чебурашки

Ежегодно день рождения Чебурашки отмечается 20 августа. В 2024 году мультипликационному персонажу исполнится 58 лет.

Фото Global Look Press

История дня рождения Чебурашки

Литературного персонажа придумал автор детских книг Эдуард Успенский в 1966 году. Несколько десятилетий праздник в честь героя мультфильма отмечали в последнюю субботу или воскресенье августа.

Однако писатель поднял свои архивы и раскрыл точную дату, когда он придумал Чебурашку. Это было 20 августа. В 2005 году было принято решение праздновать день рождения зверька из ящика с апельсинами именно в такую дату.

Художник Леонид Шварцман. Фото Global Look Press

История Чебурашки

Чебурашка — один из главных персонажей сказки Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». В предисловии к книге написано, что это детская бракованная игрушка, которая выглядела как странный зверь — «не то медвежонок, не то заяц с большими ушами».

По сюжету его случайно транспортировали из некой тропической страны в коробке с апельсинами. Зверька обнаружил директор магазина, который и прозвал его Чебурашкой.

Имя детский автор придумал сам. Однажды Успенский был в гостях и услышал, как младшая дочь его друга ходила по квартире в шубе, которая была ей велика. Девочка заваливалась то на один, то на другой бок, из-за чего постоянно падала. В этот момент ее отец произносил фразу «Ой, опять чебурахнулась!» Писателю очень понравилось это слово, которое в словаре Даля имеет значение — «упасть» или «грохнуться». А так как Чебурашка после долгой поездки постоянно падал, ему и дали такое имя.

Свою внешность персонаж приобрел в 1969 году, когда вышел первый мультипликационный фильм о крокодиле Гене и его друзьях. Образ создал художник Леонид Шварцман. В книжках он выглядел по-другому: имел пушистый хвост, тонкие длинные лапы и желтые глаза.

Фото Кадр из фильма «Чебурашка»

Интересные факты

В 2016 году игрушка в виде Чебурашки летала в космос. Акция была приурочена к 80-летию студии «Союзмультфильм». Чебурашка совершил космический полет с Байконура 7 июля. На МКС он провел несколько недель, после чего успешно вернулся на студию.

В России есть несколько памятников, посвященных ушастому персонажу. Они установлены в Раменском, Егорьевске, Хабаровске, Чебоксарах, Ялте.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

С 2000 по 2010 годы Чебурашка являлся символом олимпийской сборной России и был талисманом наших атлетов. На Олимпиаде в Афинах-2004 эта игрушка появилась в руках российских спортсменов. Тогда мультипликационный персонаж был выполнен в традиционных коричневых цветах. После талисман менял свой окрас: был то синим, то красным, то белым. Зачастую на трибунах болельщики облачаются в костюмы Чебурашки. Так было и на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, традиция продолжилась и на чемпионате мира по футболу-2018 в России.

В 2023 году вышел семейный фильм о Чебурашке Дмитрия Дьяченко. Картина не является экранизацией рассказов Эдуарда Успенского, а просто использует персонажей. Лента стала самой кассовой в истории российского кинопроката.

Ирина Слуцкая. Фото Global Look Press

Традиции праздника

В этот день проводятся различные благотворительные акции для детей-сирот. Чебурашка давно стал их символом, ведь по сюжету известной сказки у него нет родителей, однако он смог найти близких друзей, которые становятся для него семьей.

В парках крупных городов проходят праздники и фестивали, на которых звучат песни из мультфильма «Крокодил Гена и его друзья», проводятся конкурсы, мастер-классы и лекции для детей. Устраиваются просмотры мультфильмов и чтение сказок о главном герое дня.