День огурца в Суздале-2024: как и когда отмечают праздник

Ежегодно древний город Суздаль встречает туристов со всей России, чтобы вместе отпраздновать День огурца. Рассказали об истории необычного праздника и связанных с ним традициях.

Что за праздник День огурца

День огурца — это необычный праздник, который каждый год организует Суздальский музей-заповедник. Изначально мероприятие задумывалось как гастрономический фестиваль, посвященный главной овощной культуре Владимирской области. Сейчас тематика праздника более широкая: сюда приезжают все любители традиционной русской культуры и истории.

Фото Администрация города Суздаля

Дата и место проведения Дня огурца в 2024 году

Праздник проводится каждый год во вторую или третью субботу июля. Как раз в это время у огородников созревает первый урожай огурцов. В этом году праздник проведут 13 июля. Все мероприятия будут проходить с 12.00 до 21.00 в Музее деревянного зодчества.

Обратите внимание: чтобы поучаствовать в празднике, нужно будет купить билет в музей.

С 9.00 до окончания мероприятия перекрывают въезд в Суздаль со стороны Владимира (кроме общественного и спецтранспорта). А автобусы в день праздника обычно переполнены. Поэтому идеальным вариантом будет приехать за день до фестиваля.

История Дня огурца

Огурцы неслучайно были выбраны гастрономическим символом Суздаля. Их здесь начали выращивать еще до революции. Дачники заметили, что эта культура способна дать богатый урожай даже на небольшом участке земли.

В советское время Суздаль кормил огурцами все близлежащие регионы. Позже, когда богатая история и относительно небольшое расстояние до Москвы сделали город местом притяжения туристов, решено было превратить эту бахчевую культуру в визитную карточку города.

Фото Владимиро-Суздальский музей-заповедник / ВК

Впервые Праздник огурца был проведен в 2001 году на базе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Фестиваль так понравился местным жителям и туристам, что его превратили в ежегодное событие, на которое съезжаются более десяти тысяч туристов со всей страны.

Программа Дня огурца в 2024 году

Программа праздника рассчитана на то, чтобы каждая минута у гостя была занята чем-то интересным. Открывает мероприятие в 12.00 грандиозное шествие «Огуречная телега» с оркестром, людьми в костюмах и, конечно, главными героями дня — огромными огурцами на телеге.

Все главные события будут происходить на центральной площадке фестиваля. В этом году расписание праздничных гуляний выглядит так:

12.55 — праздничный конкурс «Огуречный безмен»;

14.00 — «Огуречный хоровод«;

14.55 — праздничный конкурс «Малосольные танцы»;

15.50 — конкурс огуречных частушек «Огуречный баттл»;

16.40 — праздничный конкурс «Огуречный обжора»;

17.20 — праздничный конкурс «Огуречная викторина».

Фото Владимиро-Суздальский музей-заповедник / ВК

Музыкальные коллективы на центральной площадке:

12.10, 14.10, 16.05 — арт-проект «Таисия Краснопевцева и ДРУЗЬЯ»;

12.35, 14.35, 16.30 — проект RusTradEn;

13.40, 15.30, 17.30 — этно-поп-группа СКАZKI;

13.15, 15.15, 17.00 — группа Vetkafolk;

18.00 — фолк-проект «Груня»;

19.00 — хедлайнер Zventa Sventana: проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева.

Кроме центральной на празднике будут функционировать еще семь тематических площадок. В «Засолочной избе» с 12.00 до 17.30 будут проводиться мастер-классы по засолке огурцов и дегустации. Творческие занятия для детей пройдут в беседке у дома купцов Агаповых (мастер-класс «Веселый огуречик», 13.00, 15.00, 17.00) и в Доме с мезонином из села Тынцы (мастер-класс по изготовлению старинного оберега «Акила Огуречник», 12.30, 14.00, 15.30).

Другие площадки:

площадка старинных аттракционов «Закрутиха» — 12.00—19.00;

площадка старинных игр «Игорница» — 12.00-19.00 ;

« Огуречное пространство « — 12.00-21.00 ;

площадка огуречного банкинга — 12.00-21.00 .

Фото Владимиро-Суздальский музей-заповедник / ВК

После насыщенного впечатлениями дня гостей ждет не менее запоминающееся закрытие фестиваля, навевающее воспоминания об олимпийском Мишке. В небо запускают летающий Огурчик. К нему прикрепляют пожелания от участников проекта. Кстати, того, кто потом найдет Огурчик, ждет подарок от организаторов. Интересно, что за всю долгую историю фестиваля нашлось всего восемь таких счастливчиков.

Кстати, еду с собой на фестиваль брать необязательно. Попробовать традиционные блюда русской кухни, а также закупиться сувенирами можно будет с 12.00 и до 21.00 на ярмарочных площадках.