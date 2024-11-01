День народного единства — 2024: дата, история и традиции праздника
Население России много раз боролось с захватчиками единым фронтом, без оглядки на социальное неравенство или культурные отличия. В память об одном из таких событий был установлен праздник — День народного единства. Рассказываем, в чем суть этой памятной даты и как ее отмечают.
Когда отмечается День народного единства
День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Это государственный праздник. Поэтому 4 ноября официально установлено как нерабочий праздничный день. В этом году День народного единства выпал на понедельник, так что рабочая неделя будет сокращенной.
Как отдыхаем в ноябре 2024 года
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября. Затем последуют два выходных дня — 3 и 4 ноября, воскресенье и понедельник. Суббота станет сокращенным рабочим днем.
Выходной день с субботы, 2 ноября, перенесли на 30 апреля 2025-го.
История праздника
День народного единства — день воинской славы России. Он отмечается с 2005 года в память о событиях Смутного времени.
С 1609 года в России хозяйничали польские интервенты из разных группировок. В Калуге они поддерживали самозванца Лжедмитрия Второго, в Смоленске — короля Сигизмунда Третьего, а в Москве — польского королевича Владислава. Жители территорий, не покорившихся интервентам, начали объединяться, чтобы положить конец засилью поляков. Костяк сопротивления составили посадские люди (городские ремесленники) и крестьяне из Нижнего Новгорода. Возглавлял их земский староста Кузьма Минин. Позже народное ополчение поддержали солдаты, духовенство и городская знать. Также для похода в Москву наняли профессиональных военных. Возглавить это войско согласился князь Дмитрий Пожарский, который уже успел проявить себя как настоящий патриот. Деньги на оплату ратников собирали все жители города, независимо от сословий.
4 ноября 1612-го (по старому стилю 22 октября) народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от польских интервентов под руководством польско-литовского короля Сигизмунда III. Изгнание считается завершением долгого периода Смутного времени. После чего Земский собор избрал нового царя — Михаила Федоровича Романова, который в 1613 году утвердил новый праздник — День очищения Москвы от польских интервентов.
С 1649-го по указу царя Алексея Михайловича праздник стал церковно-государственным. Однако в СССР День очищения Москвы от польских интервентов перестали отмечать. В советские годы была другая важная ноябрьская дата — 7 ноября (День Великой Октябрьской социалистической революции).
В 2004-м Межрелигиозный совет России выступил с предложением вернуть празднование 4 ноября и переименовать его в День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Так праздник стал официальным выходным днем. А вот 7 ноября получило только статус памятной даты — День Октябрьской революции 1917 года.
Традиции праздника
Много столетий Русская православная церковь отмечала 4 ноября праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Считается, что ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского именно с образом Божией Матери освободило Москву от поляков. В этот день проводились богослужения и крестные ходы. По традиции представители царской семьи участвовали в церковных обрядах.
В Российской империи праздник помимо религиозного статуса носил и государственный. Поэтому на главных площадях города устраивались военные парады.
Сегодня в День народного единства в парках городов и культурных центрах организовываются бесплатные мероприятия для детей и взрослых. Это концерты, театральные представления, спортивные мероприятия, шествия и благотворительные акции.
Главными местами празднования становятся Москва и Нижний Новгород. В этих городах на площадях в центре установлены памятники Минину и Пожарскому, к которым люди возлагают цветы.
Интересные факты
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Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади установлен в 1818 году. Решение о его создании было принято во время Отечественной войны 1812 года, после того, как Москву заняли французы. Так что фактически это памятник двум освобождениям столицы, состоявшимся с разницей в 100 лет.
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В честь иконы Казанской Божией Матери, с которой ополчение Минина и Пожарского вошло в Москву, было решено заложить новый храм. Им стал Казанский собор на Никольской улице. Считается, что храм целиком построен на деньги князя Пожарского.
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Праздник народного единства отмечается во многих странах мира. 4 ноября его отмечают в Белоруссии, Южной Осетии и Приднестровской молдавской республике.