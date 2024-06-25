День молодежи в 2024 году: история праздника и его традиции

День молодежи — это национальный праздник молодых людей, который ежегодно празднуется по всей России. Впервые его отметили в 1958 году: с тех пор традиция практически не прерывалась.

Рассказали, как встречали День молодежи раньше и как проводят праздник сейчас.

Когда будет День молодежи в 2024 году

Раньше дата празднования Дня молодежи была фиксированной. Праздник отмечали 27 июня. Но в 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о переносе праздничной даты. Теперь День молодежи отмечается в последнюю субботу июня. В 2024 году праздник выпадает на 29 июня.

Кого принято считать молодежью

В России к молодежи причисляют людей от 14 до 30 лет. Всего в стране к этой категории граждан можно отнести более 33 миллионов человек.

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А классификация ООН дает иное определение молодежи — юноши и девушки до 24 лет. В мире сегодня их живет примерно 1,8 миллиарда.

История Дня молодежи

День молодежи отмечается со времен Советского Союза. Его учредили указом «Об установлении Дня советской молодежи», который был подписан Верховным Президиумом СССР 7 февраля 1958 года. Праздновать решили в последнее воскресенье июня, ведь в это время сданы все экзамены и закончен учебный год. Однако основная цель праздника была не развлекательной, а идеологической.

Фото Thomas Taylor Hammond/Wikimedia

В этот день в городах всего СССР проходили собрания и съезды активистов, устраивались соревнования, фестивали и конкурсы среди молодежи фабрик и заводов. А вечером после спортивных состязаний парни и девушки отправлялись в городские парки на танцы.

После распада Советского Союза праздник остался. Ему выделили фиксированную дату — 27 июня. При этом развлекательные мероприятия переносились на ближайшие выходные, если дата торжества приходилась на будний день.

Как празднуется День молодежи сейчас

Современный День молодежи немного напоминает праздник прошлого. Правда, теперь никто не устраивает комсомольских слетов и не ставит спортивных рекордов.

Нынешняя молодежь предпочитает косплей-фестивали, квесты, конкурсы талантов, научные форумы. Особое внимание уделяется социальной составляющей. Устраиваются благотворительные ярмарки, а вырученные средства направляются в детские дома и больницы.

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К празднику также приурочены разные акции в кинотеатрах, театрах, музеях. Во всех городах России проходят торжественные концерты с участием местных коллективов и приглашенных звезд. В некоторых регионах страны праздник завершается грандиозным салютом.

Как отмечается День молодежи в других странах

Конечно, День молодежи празднуется не только в России. Во многих странах мира есть Международный день молодежи, принятый ООН. Отмечается торжество 12 августа. Каждый год выбирается тематика праздника, связанная с вызовами, с которыми сталкивается молодое поколение.

Также существует неофициальный праздник — Всемирный день молодежи (10 ноября). Его учредили в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) в Лондоне. Именно эта организация придумала Международный фестиваль молодежи и студентов, который регулярно проводится в разных городах мира. Например, в 2017 году форум прошел в Сочи. В мероприятии приняло участие более 25 тысяч человек из 60 стран.