День малинового варенья: дата, история и традиции праздника
Малина ценилась во все времена за яркий вкус и полезные качества. Ее не только ели как лакомство, но и использовали как лекарство против простуд и для повышения иммунитета.
Варенье из малины — классическая сладость к чаю. И этому лакомству посвящен целый праздник. Рассказываем об истории и традициях Дня малинового варенья.
Когда отмечают День малинового варенья
День малинового варенья отмечают ежегодно 16 августа.
История Дня малинового варенья
Малина почиталась еще у наших предков. Она символизировала красоту и плодородие земли. В середине августа было принято ходить за малиной всей деревней, это время считалось идеальным для заготовок на зиму. На Руси верили, что собранные в августе ягоды обладают особой целебной силой. Именнно поэтому в середине этого месяца отмечался Малинник — день почитания этой ягоды.
Со временем праздник преобразовался. Он стал днем не просто малины, а малинового варенья.
Как празднуют День малинового варенья
Этот праздник имеет немало традиций. 16 августа проводятся различные ярмарки и фестивали, на которых можно поучаствовать в различных мастер-классах и дегустациях. Некоторые кафе добавляют в меню блюда, в основе которых малиновое варенье.
Но самый популярный способ отметить этот день — это провести его в кругу семьи. Вместе с родными можно устроить чаепитие с вкусным малиновым вареньем.
Интересные факты о малине
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В России есть еще один праздник, связанный с малиной, — это День пирожков с малиновым вареньем. Он отмечается 19 июля.
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На Руси считалось, что кусты малины защищают от сглазов, а также от грызунов.
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В мире выращивается более 600 сортов малины. Ягоды могут быть не только красными, но и желтыми, золотистыми, белыми, пурпурными и черными.
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Малина очень богата витаминами и микроэлементами. В ней содержатся витамины C, B, B2, B6, E, никотиновая кислота, а также минералы — железо, цинк, магний, калий и фосфор.