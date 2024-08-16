День малинового варенья: дата, история и традиции праздника

Малина ценилась во все времена за яркий вкус и полезные качества. Ее не только ели как лакомство, но и использовали как лекарство против простуд и для повышения иммунитета.

Варенье из малины — классическая сладость к чаю. И этому лакомству посвящен целый праздник. Рассказываем об истории и традициях Дня малинового варенья.

Когда отмечают День малинового варенья

День малинового варенья отмечают ежегодно 16 августа.

Фото istockphoto.com/alvarez

История Дня малинового варенья

Малина почиталась еще у наших предков. Она символизировала красоту и плодородие земли. В середине августа было принято ходить за малиной всей деревней, это время считалось идеальным для заготовок на зиму. На Руси верили, что собранные в августе ягоды обладают особой целебной силой. Именнно поэтому в середине этого месяца отмечался Малинник — день почитания этой ягоды.

Со временем праздник преобразовался. Он стал днем не просто малины, а малинового варенья.

Как празднуют День малинового варенья

Этот праздник имеет немало традиций. 16 августа проводятся различные ярмарки и фестивали, на которых можно поучаствовать в различных мастер-классах и дегустациях. Некоторые кафе добавляют в меню блюда, в основе которых малиновое варенье.

Но самый популярный способ отметить этот день — это провести его в кругу семьи. Вместе с родными можно устроить чаепитие с вкусным малиновым вареньем.

Фото istockphoto.com/LauriPatterson

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