День физкультурника в России: дата, история и традиции праздника

День физкультурника — это праздник всех спортсменов. Его отмечают не только профессионалы, но и любители, которые только делают первые шаги на пути к здоровому образу жизни. Спорт объединяет людей независимо от их возраста, пола или социального статуса. Рассказываем, когда появился праздник и как лучше всего его отметить.

Какого числа отмечается День физкультурника в 2024 году

Праздник отмечается в России каждую вторую субботу августа. В 2024 году дата выпадает на 10 августа. Этот праздник создан для популяризации физической культуры в стране. Также это дань уважения всем тем, кто занимается спортом и ведет активный образ жизни.

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История Дня физкультурника

Первые шаги к популяризации спорта в России были сделаны еще в начале XX века. В 1920-х годах, после революции, государство начало еще активнее поддерживать физическую культуру как важный элемент воспитания. А в 1939 году Советом Народных Комиссаров СССР был учрежден праздник — Всесоюзный День физкультурника. Его главной целью было напомнить гражданам о важности здорового образа жизни. Впервые праздник отметили 18 июля. Затем ежегодно для него выбирали новую дату. И только спустя 12 лет было решено проводить День физкультурника во вторую субботу августа каждый год.

Праздник не утратил актуальности и позже, в России. В 1980 году в стране учредили День физкультурника указом «О праздничных и памятных днях». Дата праздника не поменялась.

Как отмечают День физкультурника

В этот день по всей стране проводятся различные спортивные мероприятия, соревнования и массовые забеги, которые собирают людей всех возрастов и профессий.

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Как начать заниматься спортом

В первую очередь цель праздника — популяризировать здоровый образ жизни. Поэтому в этот день стоит начать заниматься спортом, если вы еще этого не сделали.

Ввести в жизнь физкультуру может быть непросто, но с правильным подходом это вполне осуществимо. Есть несколько полезных советов.

Начинайте с малого

Не ставьте перед собой сразу слишком амбициозные цели. Начните с коротких тренировок (например, 10-15 минут в день) и постепенно увеличивайте их продолжительность и интенсивность.

Создайте расписание

Запланируйте время для тренировок так же, как вы планируете другие важные дела. Это поможет выработать привычку.

Фото istockphoto.com/Valerii Apetroaiei

Занимайтесь с кем-то

Занятие спортом с другом или членом семьи сделает процесс более приятным и веселым. Вы будете поддерживать друг друга и делиться успехами.

Слушайте тело

Важно прислушиваться к организму и не перегружать себя. Если вы чувствуете усталость или дискомфорт, дайте себе время на отдых. Это важно для поддержания интереса к занятиям, предотвращения травм и переутомления.