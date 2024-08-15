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День археолога в России: дата и история праздника — факты об археологии
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

3 мин.

День археолога в России: как и когда начали отмечать этот праздник

Екатерина Короткова
Автор
Археолог на фоне пирамиды
Фото istockphoto.com/rudi_suardi
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Археология как наука изучает материальные остатки прошлого — артефакты, строения, захоронения и другие следы человеческой деятельности. Она помогает восстановить картину жизни древних цивилизаций, понять их культуру, обычаи и образ жизни. Рассказываем, когда в России отмечают профессиональный праздник археологов.

Дата празднования Дня археолога

День археолога отмечают ежегодно 15 августа. Есть несколько предположений о том, как появился этот праздник. Одно из них гласит, что традиция отмечать этот день начала складываться в России благодаря профессору Владиславу Равдоникасу. В 1930-е он руководил раскопками в Старой Ладоге недалеко от Ленинграда. Считается, что как-то члены его экспедиции решили повеселиться и начали рассылать телеграммы, где поздравляли знакомых с Днем археолога.

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По другой версии, праздник возник в Новгородской экспедиции в начале 1940-х. В один из дней, 15 августа, студенты-археологи решили немного отдохнуть. Они пришли к руководителю с предложением отметить день рождения Буцефала, коня Александра Македонского. Торжество состоялось, только вот студенты забыли, что праздновали. Тогда они решили окрестить 15 августа Днем археолога.

Фото istockphoto.com/microgen

Еще некоторые убеждены, что дата связана с днем рождения известного ученого и советского археолога Татьяны Пассек (19031968). Изначально праздник отмечали только в ее экспедициях, а потом торжество постепенно распространилось и на другие группы.

Почему начали отмечать День археолога

Задача Дня археолога — повысить осведомленность о значении исследований в этой сфере. Праздник стал возможностью для профессионалов и любителей собраться вместе, чтобы обсудить находки, поделиться опытом и вдохновить друг друга.

Археология часто оказывается в тени других наук. Например, истории или антропологии. Однако без археологических находок многие события остались бы неизвестными.

Фото istockphoto.com/HAYKIRDI

Как празднуют День археолога

Праздник отмечается различными мероприятиями: выставками, лекциями, семинарами и мастер-классами. В музеях проводятся специальные экскурсии, посвященные археологическим находкам. Многие университеты и исследовательские институты организуют открытые лекции, где специалисты делятся открытиями и рассказывают о текущих проектах.

Кроме того, в этот день часто проводятся выездные мероприятия — раскопки. В них могут поучаствовать все желающие под руководством опытных специалистов.

Фото istockphoto.com/Krugloff

Интересные факты про археологию

  • Письменность существует примерно 5000 лет. И весь предшествующий ее появлению период, который составляет сотни миллионов лет, стал известен лишь из-за достижений археологии.

  • Один из типов археологических работ — охранные раскопки. По закону они проводятся перед началом любого строительства на любой территории, где могут быть какие-нибудь археологические находки, сокрытые под землей.

  • Развитию археологии в России поспособствовал император Петр I. Он издал в 1714 году указ о сборе различных старых вещей за вознаграждение. В том же году он открыл Кунсткамеру — первый публичный музей в стране.

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