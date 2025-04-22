День английского языка — 2025: дата, история и традиции праздника

День английского языка отмечается 23 апреля.

Суть праздника

День английского языка отмечается ежегодно 23 апреля. Праздник был учрежден департаментом общественной информации ООН, датой был выбран день рождения и день смерти известного английского писателя Уильяма Шекспира.

Инициатива посвятить определенный день каждому из шести официальных языков ООН (арабский, китайский, английский, французский, русский, испанский) была озвучена 19 февраля 2010 года.

«Мы надеемся, что эта инициатива побудит семью ООН праздновать языковое разнообразие и больше узнать о важности межкультурной коммуникации», — сказал заместитель генерального секретаря по коммуникациям и общественной информации Кийо Акасака.

Уильям Шекспир и День английского языка. Фото Global Look Press

Как отмечается День английского языка

В России поздравить с праздником можно учителей английского языка и лингвистов, а также студентов, обучающихся по этим специальностям.

В этот день в образовательных организациях могут проводиться викторины, творческие сценки и музыкальные номера, а также приготовление традиционных английских блюд.

Дни официальных языков ООН отмечаются внутри международной организации с помощью информационных материалов и культурных мероприятий.

«Словарь английского языка» Самюэла Джексона. Фото Global Look Press

История английского языка

Древнеанглийский язык произошел от германских племен, обитавших в Европе. С I века до н. э. по V век н. э. Британия являлась провинцией Римской империи, что привело к заимствованию ряда лексики у латыни. В VII веке в Британию пришло христианство, а местный язык подвергся влиянию не только латыни, но и греческого. Значительный вклад в развитие древнеанглийского языка внесли викинги, чья экспансия в Британии длилась с VII по XI век.

Язык, близкий к современному английскому, сформировался к концу ХVI века. Публикация Сэмюэлом Джонсоном «Словаря английского языка» в 1755 году является важным событием в его истории: было составлено 42 733 статьи и утверждена стандартная форма правописания.

Распространению английского языка способствовали завоевания Британской империи. С учетом всех колоний это государство было самым большим в человеческой истории.

В ХХ веке английский стал главным международным языком общения: этому поспособствовало экономическое влияние США и поражения Германии в мировых войнах, приведшие к утрате международного влияния немецкого языка.

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