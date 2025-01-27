«Сигма-бой»: что за песня и почему популярна не только в России

15 января трек «Сигма-бой» от двух российских несовершеннолетних блогеров Betsy и Марии Янковской попал в топ-10 чарта Billboard в категории Hot Dance/Pop Songs (танцевальные/поп-песни). Выше юных исполнительниц разместились только Билли Айлиш, Ариана Гранде и другие мировые поп-звезды.

Рассказываем, кто такой сигма-бой, почему песня стала так популярна и что на этот счет думает психолог.

Что за песня «Сигма-бой»

Трек «Сигма-бой» выпустили 4 октября 2024 года. Однако настоящую популярность он обрел лишь к середине января текущего года. Трек уже разместился на четвертой строчке в рейтинге 100 лучших клипов в YouTube Music Россия. Удивительно, но у песни «Сигма-бой» нет клипа, видео опубликовано в формате обложки с треком. Впрочем, в TikTok и других социальных сетях уже полно видеороликов от подростков и не только, которые танцуют под «Сигма-боя».

Известно, что сам трек короткий (всего две минуты), с незамысловатым текстом. Но его изюминка — взрывной припев. По тексту лирическая героиня песни обращается к сигма-бою.

Кто такой сигма-бой

Трек юных исполнительниц не объясняет, кто такой сигма-бой. Понятно, что это популярный у сверстниц парень. Однако термин «сигма», «сигма-самец» появился в интернет-пространстве пару лет назад. Простыми словами, это независимый мужчина, который не учитывает общественное мнение, игнорирует правила и обладает лидерскими качествами. Он стремится не доминировать, а выстраивать доверительные отношения. Ярким примером сигмы можно посчитать Бэтмена или Джона Уика.

Блогер Betsy. Фото Официальный аккаунт Betsy, Telegram

Кто поет песню

Исполняют трек Светлана Чертищева (11 лет), известная как певица и блогер Betsy, и Мария Янковская (12 лет), блогер. Написали «Сигма-боя» отец Светланы — композитор Михаил Чертищев и рок-исполнитель Мукка (Серафим Сидорин).

Известно, что Betsy уже несколько лет строит музыкальную карьеру. Именно она исполнила песню «Капибара» (почти 20 млн прослушиваний на Spotify) и «Симпл-димпл, поп-ит, сквиш» (14,6 млн прослушиваний на Spotify).

Мария Янковская. Фото Официальный аккаунт Марии Янковской, Telegram

Почему трек стал популярен

Песню начали продвигать в собственных социальных сетях сами исполнительницы. Они вырезали припев и сняли под него танец. Позже видеоролик с их танцем завирусился и стал трендом, к которому подключились другие известные российские блогеры и исполнители.

«Сигма-бой» постепенно набирал обороты, ушел в народ, и вот видео под трек уже записывают за рубежом. Правда, движения для танца теперь у всех разные. Кто-то из блогеров под трек даже проводит пранки. А вот на Западе под песню создали свой тренд — проводить под звук большим пальцем по линии челюсти. Это некая отсылка к мему про мьюинг.

За границей «Сигма-бой» обрел популярность благодаря легкому тексту, который легко запомнить иностранцу. Кроме того, в песне много английских слов: бэнкролл, скиттлз, бьюти-бокс.

Отметился «Сигма-бой» и седьмой строчкой в одном из чартов Billboard, обогнав Кэти Перри и Кешу. А все благодаря именно трендам в социальных сетях.

Фото Официальный аккаунт Марии Янковской, Telegram

Мнение психолога

Феномен популярности таких песен, как «Сигма-бой», прост. Детям нравятся ритмичные песни, которые легко ложатся на слух, незамысловаты в словах, под них можно потанцевать без особых навыков.

Сейчас очень много информации, мозг ребенка часто перегружен, поэтому занять его легким мотивом легче, чем размышлять над чем-то важным. Слова песни просты, они понятны практически всем, даже говорящим на английском языке. Девочки, которые поют песню, яркие, собирающие залы, а детям важно создавать себе кумиров, чтобы хотеть на кого-то равняться.

Важно не паниковать, что какая-то песня так сильно вирусится. Родителям нужно уделять должное внимание формированию у детей вкуса, но такие песни тоже важны. С детьми следует разговаривать, рассуждать, почему именно эта песня им нравится, как они понимают эту песню.