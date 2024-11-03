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Что такое дисциплина и чем она отличается от морального насилия над собой
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:00

5 мин.

Как отличить усилие и дисциплину от насилия над собой: рассказывает психолог

Мария Задорожная
Автор
Милана Погорелова
Клинический психолог, сексолог
Девушка учится
Фото Halfpoint, iStock
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В жизни нередко возникают ситуации, когда вы стремитесь достичь поставленных целей. Помочь в этом могут усилия и, конечно же, дисциплина. Однако существует тонкая грань, отделяющая здоровую самодисциплину от морального насилия над собой.

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Вместе с клиническим психологом Миланой Погореловой разбираемся, что же такое дисциплина, как она проявляется и как избежать негативных форм самопринуждения.

Что такое дисциплина и в чем она проявляется

Дисциплина — это способность управлять своими действиями и эмоциями ради достижения долгосрочных целей. Она включает в себя:

  • Целеустремленность. Конкретные цели, которых нужно достичь. Например, если вы стремитесь к карьерному росту, дисциплина проявляется в регулярной работе над собой, обучении и саморазвитии.

  • Систематичность. Дисциплина требует создания последовательных и устойчивых привычек. Это может быть регулярное чтение книг по саморазвитию или занятия спортом.

Девушка и гантели
Фото Viorel Kurnosov, iStock

  • Стратегическое планирование. Включает в себя умение составлять план и следовать ему, несмотря на внешние обстоятельства или внутренние сомнения.

Дисциплина помогает не только в достижении целей, но и в улучшении общего состояния — как физического, так и психологического. Она способствует формированию здоровых привычек и избавлению от вредных.
Милана Погорелова
Клинический психолог, сексолог
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Как проявляется моральное насилие над собой

Моральное насилие чаще всего возникает, когда человек начинает чрезмерно наказывать себя за недостатки или неудачи. Оно может проявляться в следующих формах:

  • Критика и самобичевание. Каждое несовершенство становится для вас поводом для жестоких самообвинений.

  • Стремление к идеалу. Нереалистичные ожидания от себя способствуют постоянному чувству вины и недовольства.

  • Игнорирование своих потребностей. Вы начинаете полностью подавлять собственные эмоции и желания ради достижения идеала. Это может привести к эмоциональному выгоранию.

Такое поведение может быть вызвано различными обстоятельствами, включая высокие ожидания со стороны окружающих или внутренние установки, сформированные в детстве.
Милана Погорелова
Клинический психолог, сексолог

Почему люди путают дисциплину и моральное насилие над собой

Неправильное понимание дисциплины может возникнуть из-за того, что усилие и самообладание часто сопровождаются болью и жертвой.

У девушки эмоциональное выгорание
Фото MilosStankovic, iStock

Люди могут ошибаться в интерпретации. Они путают дисциплину с самонаказанием, а некоторые и вовсе считают, что любые усилия должны быть мучительными.

Общество иногда воспринимает прагматичный подход к целям как «нужно страдать ради успеха», что может привести к жестким формам саморегуляции.
Милана Погорелова
Клинический психолог, сексолог

Кроме того, психолог добавила, что в процессе достижения цели многие забывают о важности чувства счастья и гармонии. Это приводит к саморазрушению.

Как не перейти грань между дисциплиной и самонаказанием: советы психолога

Чтобы не перейти в область морального насилия над собой, Милана Погорелова рекомендует придерживаться нескольких советов:

  • Создайте приятную атмосферу. Убедитесь, что усилия и труд вызывают положительные эмоции. Выбор любимых занятий или комфортных методов достижения успеха может помочь сохранить баланс.

  • Поставьте реалистичные цели. Сфокусируйтесь на достижимых и четко определенных целях. Поймите для себя, что любой успех требует времени, правило «здесь и сейчас» не работает. Эти установки помогут избежать разочарований и самокритики.

  • Примите собственные эмоции. Если вы чувствуете, что ситуация становится эмоционально тяжелой, дайте себе право на отдых и перезагрузку.

Девушка отдыхает
Фото AleksandarNakic

  • Начните позитивно мыслить. Практикуйте позитивное мышление и научитесь хвалить себя за достигнутые успехи, даже если они кажутся незначительными.

  • Проводите сеансы саморефлексии. Периодически анализируйте собственные цели и методы. Это поможет понять, где вы находитесь на пути между самодисциплиной и насилием над собой.

  • Почувствуйте поддержку близких. Общение с родными о переживаниях может помочь снизить уровень стресса и предоставить необходимую поддержку.

Психолог также отметила, что способность отличать дисциплину от морального насилия над собой требует внимательности и самосознания. Ведь здоровая дисциплина — это не тяжелая борьба с собой, а путь к полноценной жизни, которая приносит радость, удовлетворение и успех.

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