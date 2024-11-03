Как отличить усилие и дисциплину от насилия над собой: рассказывает психолог
В жизни нередко возникают ситуации, когда вы стремитесь достичь поставленных целей. Помочь в этом могут усилия и, конечно же, дисциплина. Однако существует тонкая грань, отделяющая здоровую самодисциплину от морального насилия над собой.
Вместе с клиническим психологом Миланой Погореловой разбираемся, что же такое дисциплина, как она проявляется и как избежать негативных форм самопринуждения.
Что такое дисциплина и в чем она проявляется
Дисциплина — это способность управлять своими действиями и эмоциями ради достижения долгосрочных целей. Она включает в себя:
-
Целеустремленность. Конкретные цели, которых нужно достичь. Например, если вы стремитесь к карьерному росту, дисциплина проявляется в регулярной работе над собой, обучении и саморазвитии.
-
Систематичность. Дисциплина требует создания последовательных и устойчивых привычек. Это может быть регулярное чтение книг по саморазвитию или занятия спортом.
-
Стратегическое планирование. Включает в себя умение составлять план и следовать ему, несмотря на внешние обстоятельства или внутренние сомнения.
Дисциплина помогает не только в достижении целей, но и в улучшении общего состояния — как физического, так и психологического. Она способствует формированию здоровых привычек и избавлению от вредных.
Как проявляется моральное насилие над собой
Моральное насилие чаще всего возникает, когда человек начинает чрезмерно наказывать себя за недостатки или неудачи. Оно может проявляться в следующих формах:
-
Критика и самобичевание. Каждое несовершенство становится для вас поводом для жестоких самообвинений.
-
Стремление к идеалу. Нереалистичные ожидания от себя способствуют постоянному чувству вины и недовольства.
-
Игнорирование своих потребностей. Вы начинаете полностью подавлять собственные эмоции и желания ради достижения идеала. Это может привести к эмоциональному выгоранию.
Такое поведение может быть вызвано различными обстоятельствами, включая высокие ожидания со стороны окружающих или внутренние установки, сформированные в детстве.
Почему люди путают дисциплину и моральное насилие над собой
Неправильное понимание дисциплины может возникнуть из-за того, что усилие и самообладание часто сопровождаются болью и жертвой.
Люди могут ошибаться в интерпретации. Они путают дисциплину с самонаказанием, а некоторые и вовсе считают, что любые усилия должны быть мучительными.
Общество иногда воспринимает прагматичный подход к целям как «нужно страдать ради успеха», что может привести к жестким формам саморегуляции.
Кроме того, психолог добавила, что в процессе достижения цели многие забывают о важности чувства счастья и гармонии. Это приводит к саморазрушению.
Как не перейти грань между дисциплиной и самонаказанием: советы психолога
Чтобы не перейти в область морального насилия над собой, Милана Погорелова рекомендует придерживаться нескольких советов:
-
Создайте приятную атмосферу. Убедитесь, что усилия и труд вызывают положительные эмоции. Выбор любимых занятий или комфортных методов достижения успеха может помочь сохранить баланс.
-
Поставьте реалистичные цели. Сфокусируйтесь на достижимых и четко определенных целях. Поймите для себя, что любой успех требует времени, правило «здесь и сейчас» не работает. Эти установки помогут избежать разочарований и самокритики.
-
Примите собственные эмоции. Если вы чувствуете, что ситуация становится эмоционально тяжелой, дайте себе право на отдых и перезагрузку.
-
Начните позитивно мыслить. Практикуйте позитивное мышление и научитесь хвалить себя за достигнутые успехи, даже если они кажутся незначительными.
-
Проводите сеансы саморефлексии. Периодически анализируйте собственные цели и методы. Это поможет понять, где вы находитесь на пути между самодисциплиной и насилием над собой.
-
Почувствуйте поддержку близких. Общение с родными о переживаниях может помочь снизить уровень стресса и предоставить необходимую поддержку.
Психолог также отметила, что способность отличать дисциплину от морального насилия над собой требует внимательности и самосознания. Ведь здоровая дисциплина — это не тяжелая борьба с собой, а путь к полноценной жизни, которая приносит радость, удовлетворение и успех.