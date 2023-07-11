Список вещей для новорожденного: основные вещи для первых месяцев

Появление малыша — важное событие. Чтобы оно стало по-настоящему счастливым и не омрачалось бытовыми мелочами, совместно с акушером-гинекологом Марией Филатовой рассказываем, на что обратить внимание.

Что взять новорожденному в роддом и на выписку

После седьмого месяца беременности (на случай преждевременных родов) лучше заранее подготовить две сумки:

для роддома;

на выписку.

Каждую из них лучше подписать. О подготовленных вещах должен знать супруг или любой другой близкий человек, который сможет доставить их в нужное место. При себе важно иметь контакты врача и адрес роддома, а также телефон с зарядным устройством.

Отдельно нужно собрать пакет документов:

паспорт;

полис медицинского страхования;

обменная карта (документ, где подробно описано течение беременности);

родовой сертификат (электронный документ, который позволяет бесплатно получить медпомощь);

направление в роддом или договор с врачом.

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Содержание сумки роженицы зависит от конкретного учреждения: в некоторых она понадобится только на следующий день, поскольку необходимыми базовыми вещами вас обеспечат, где-то нужно принести все заранее до родов. Желательно, чтобы сумка для роддома включала:

средства личной гигиены (зубная паста и щетка, два небольших и одно крупное полотенце, расческа);

ухаживающие средства без резких ароматов, а лучше без запаха (увлажняющий крем, гигиеническая помада, крем для сосков, масло от растяжек);

накладки и прокладки для груди, молокоотсос;

пачка подгузников самого маленького размера;

одежда (специального фасона или обычный халат);

белье для кормления;

специальные прокладки и трусики (одноразовые или многоразовые);

послеродовой бандаж;

антитромбозные чулки;

тапочки (лучше выбрать резиновые) и носки;

вода без газа;

кружка, тарелка, вилка и ложка;

блокнот с ручкой (записывать рекомендации врача).

Хорошо, если вещи для мамы, ребенка и личной гигиены будут в разных прозрачных пакетах. Так сотрудникам роддома будет проще помочь вам найти что-то нужное во время схваток.

Выписка в основном происходит на третий-четвертый день, если с мамой и ребенком все хорошо. После кесарева сечения выписывают немного позже — через неделю.

Здесь пригодится вторая сумка:

с одеждой и обувью для мамы;

косметикой;

одеждой и подгузниками для новорожденного (летом достаточно шапочки, комбинезона или боди, пеленки или тонкого одеяла; осенью и весной — теплых вещей, конверта или комбинезона по погоде; зимой — теплых базовых вещей плюс мехового одеяла, конверта или комбинезона).

Также стоит позаботиться об автокресле.

Что купить новорожденному из одежды

Запаситесь заранее:

пеленками по сезону (не менее пяти, хлопчатобумажные или фланелевые);

боди и комбинезоном, в зависимости от сезона;

шапочками (не менее трех, хлопчатобумажные, трикотажные);

двумя парами носков.

Этого минимума достаточно на первое время. Учтите, ребенок будет расти очень быстро. Поэтому покупать много вещей смысла нет.

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Спальное место для новорожденного

Кроватка малыша может располагаться как «островок» или со стороны того родителя, кто присматривает за ребенком. Расстояние до взрослого спального места должно быть хотя бы 70 сантиметров.

Пока позвоночник и мышцы малыша формируются примерно до восьми месяцев, он должен спать на жесткой стороне матраса. Потом его можно перевернуть мягкой поверхностью вверх.

Какие принадлежности для кормления могут понадобиться

Среди аксессуаров для кормления есть как базовые, так и те, что сделают процесс более комфортным. Из самого важного:

два-три бюстгальтера для кормления;

прокладки для груди;

крем для сосков;

молокоотсос, пакеты для хранения молока (стерильные), зажимы для пакетов, держатель для бутылочки (если вы планируете сцеживать молоко);

бутылочки;

ершик для мытья бутылочки;

специальная стойка для сушки сосок и бутылочек.

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К менее необходимым вещам относятся:

накладки для формирования сосков (нужны в определенном случае);

электрический или паровой стерилизатор для бутылочек (можно ошпаривать их кипятком);

подогреватель для бутылочек (можно греть смесь или молоко на водяной бане);

термосумка для бутылочек;

контейнеры для хранения молока.

Также пригодится подушка для кормления и устойчивые весы для контроля веса новорожденного (помните, что малыша всегда будут взвешивать у педиатра).

Со временем понадобятся:

стульчик для кормления;

слюнявчики и пластиковый нагрудник;

силиконовая ложка для малыша;

блендер;

пароварка.

Гигиена и уход за новорожденным

Для гигиены и ухода за новорожденным всегда под рукой должны быть:

стерильная вата;

детские влажные салфетки;

подгузники;

детское мыло;

термометр для воды (оптимальная температура для купания — 37-38 градусов);

марганцовка (для купания в первые дни);

присыпка и детский крем или специальный крем под подгузник;

детские ножницы с тупыми концами;

вазелиновое масло.

Перед тем как приобрести то или иное средство, обратите внимание на состав — производитель должен отметить, что продукт можно использовать с нуля лет, то есть самым маленьким.

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Для обработки пупка понадобятся:

раствор бриллиантовой зелени (зеленка);

раствор 3% перекиси водорода;

ватные палочки.

Аптечка для новорожденного

Ваш врач непременно даст рекомендации, что включить в индивидуальную аптечку для новорожденного. Но обязательно в ней должны быть:

средства от колик (например, с симетиконом);

детская грелка (на случай колик и не только);

груша и средства от запоров (свечи, микроклизмы);

средства от диареи в виде сорбентов (порошки, гели);

термометр (удобны электронные, в виде соски или налобной полоски);

жаропонижающее с парацетамолом (свечи, капли, сиропы);

шприц без иглы и мерная ложка для лекарств;

капли с морской водой или физраствор;

аспиратор (для удаления соплей);

антигистаминные капли.

Необходимые вещи для прогулок и поездок для новорожденного

Для прогулок и поездок с новорожденным нужно также подготовить базовый набор. В него могут входить:

сменные подгузники;

детские влажные салфетки;

пустышка, если нужно;

бутылочка со смесью, идеально — в термосумке;

небольшое одеяло по сезону.

Если вы поедете на автомобиле — понадобится автокресло для малыша (учитывайте при заказе такси в том числе).

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Для мамы

Особый уход нужен не только новорожденному, но и его маме. Однозначно придется отказаться от ухаживающих средств с сильным и едким ароматом. Выбирая продукты, обращайте внимание на рекомендации и состав на упаковке. Гораздо удобнее брать средства для беременных и кормящих женщин — в них учли все возможные особенности.

Нельзя использовать средства, содержащие:

салициловую кислоту;

ретинол;

сою (и другие аллергены).

Средства для купания лучше выбирать с нейтральным pH, подойдет детское или натуральное мыло с травами.

Что касается шампуня: обратите внимание на профессиональную косметику с нейтральным ароматом и безопасным составом — такие средства помогут восстановить волосы после беременности. Не лишними будут и витамины для беременных, но перед их применением важно проконсультироваться с врачом.

Список ненужных покупок для младенца

Полезна или бесполезна покупка для младенца, вероятнее всего, вы узнаете только на практике. Одни и те же товары у одних лежат бесхозно, а других очень выручают.

Например, если вы не планируете помпезную выписку с масштабной фотосессией, вряд ли вам понадобится специальный конверт. Можно выбрать что-то более функциональное вроде конверта-трансформера для прогулок — он стоит чуть дороже, но прослужит гораздо дольше.

Ванночка тоже нужна не всем. Кто-то предпочитает сразу купать новорожденного в ванной, используя специальный «воротник» или горку.

Столик для пеленания тоже может оказаться спорной покупкой: стоит он дорого и очень быстро теряет актуальность. Проще выбрать обычную накладку для пеленания.