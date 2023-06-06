8 оригинальных идей, чем занять ребенка на каникулах

Летние каникулы, без преувеличения, — самое долгожданное время в году для любого школьника. И сделать так, чтобы ожидания ребенка оправдались, в силах родителей.

Предлагаем несколько идей, которые помогут сделать лето запоминающимся.

Чтобы отдохнуть

По мнению психолога Инессы Спинки, лучший досуг, который мама и папа могут предложить ребенку, — совместный.

Запишитесь на курсы

Если родителям хочется, чтобы их сын или дочка занимались летом не только литературой, но и другими школьными предметами, можно подумать над занимательными онлайн-курсами. Лучше, если их структура будет максимально отличаться от школьных занятий, ведь на многих ребят тоску навевает сам формат урока, когда нужно 40 минут сидеть молча и ни на что не отвлекаться.

Фото Freepik

Интереснее, если учиться с ребенком пойдут его родители, причем тому, к чему действительно лежит их душа. Это могут быть, к примеру, комиксы по изучению английского языка, мастер-классы по рисованию, техническое творчество или воркшоп по созданию рекламы.

Читайте не по списку

Всем любящим мамам и папам хочется, чтобы за лето их дети стали умнее, внимательнее к окружающим и самим себе. Достичь такой цели помогут книги, которые интересны ребенку и соответствуют его возрасту. Но списки литературы у многих семей вызывают страх и ужас.

Далеко не все дети согласны проводить много времени в одиночестве над фолиантами и вести читательские дневники, поэтому к организации чтения стоит подойти максимально креативно. Можно читать всей семьей по вечерам, обсуждать книги, пытаться продолжить или изменить их сюжет. Некоторым школьникам может быть интересно рисовать любимых героев, создавать похожих на них кукол или пытаться подобрать себе одежду или атрибуты как у книжных персонажей.

Не стоит забывать об экранизациях и театральных постановках: процесс сопоставления книги и фильма или спектакля может захватить подростка и помочь ему открыть новые грани искусства.

Учитесь вкусно готовить

Какой бы насыщенной ни была культурно-образовательная программа на лето, ничто не заменит бодрящих завтраков, вкусных обедов и сбалансированных ужинов.

Один из вариантов занятий на каникулах — кулинарные мастер-классы для всей семьи. Интереснее будет, если их участники займутся приготовлением любимых и оригинальных блюд, к примеру, на домашней кухне вполне можно сделать роллы, а в походе или на даче пожарить мясо и овощи на костре.

Фото Freepik/master1305

Кстати, лето подходит и для садоводческих открытий. Семьи, у которых нет дачи, могут вырастить что-то прямо у себя на подоконниках, например редкий цветок или даже помидоры.

Гуляйте и путешествуйте

С самого начала каникул можно договориться пару раз в неделю выбираться на прогулки в новые и малознакомые места. Это может быть парк с аттракционами в том районе города, где семья редко бывает, пляж, лес, экотропа, экскурсия в близлежащий город или поселок.

Настоящим приключением для ребенка может стать туристический поход, правда, если семья хочет отправиться на природу с ночевкой, к выезду важно хорошо подготовиться.

Мальчишкам и девчонкам часто интереснее гулять и путешествовать большой компанией, поэтому на прогулки и в походы можно приглашать семьи друзей и одноклассников или родственников. Ежедневные прогулки тоже никто не отменял: можно предложить ребенку устраивать короткую утреннюю пробежку с родителями перед их рабочим днем или вечером выбираться в расположенный неподалеку парк или сквер.

Чтобы научиться новому

И все же, как бы весело и интересно вы ни проводили время вместе, детям нужно иногда отдыхать не только от школы, но и от родителей. И такую возможность им следует давать.

Академический директор онлайн-школы для детей и подростков, психолог Анастасия Екушевская выступает за интересное и полезное времяпровождения онлайн.

Попробовать новые виды летнего лагеря

Помимо обычного, знакомого многим детского летнего лагеря на рынке появляются и онлайн-лагеря, которые не только предоставляют развлекательную программу и новые знакомства с детьми из разных уголков страны, но и помогают развить новые навыки.

Фото Freepik

Среди онлайн-лагерей можно найти предложения, которые направлены на обучение иностранным языкам, программированию и нейросетям. Последние же предоставляют ребенку возможность за лето обучиться, например, созданию собственных игр и сайтов и закончить смену с готовым портфолио.

Разобраться в новых технологиях

Например, нейросеть Chat GPT наделала много шума. Покажите ребенку, как можно использовать чат-боты с пользой. Например, предложите ему с помощью нейросети составить квест для друзей на лето, спланировать выходные для семьи или сценарий театральной сценки, в которой будут участвовать все домашние.

На таких веселых примерах ребенок за лето научится составлять правильные и четкие запросы для чат-ботов. В самом начале нейросеть будет выдавать банальные варианты, однако с каждым новым запросом ребенок сможет довести ответы до идеала.

Навык составления правильных запросов для нейросети называется промпт-инжиниринг, и он обязательно пригодится не только в учебе, но и в дальнейшей взрослой жизни.

Выбрать интересную профессию

Для детей, которые окончили девятый класс, лето может стать отличным временем для профориентации. Совместно с ребенком можно посмотреть блоги профессионалов в любопытной для него области. В соцсетях таких множество, они помогут ребенку увидеть профессию изнутри и понять, чем именно он хочет заниматься в будущем.

Фото Freepik/peoplecreations

А дальше можно найти компании, которые предоставляют возможность стажировки с 14 лет, и связаться с ними.

Завести летний блог

Многие дети сейчас мечтают стать блогерами, и вы можете помочь сделать первый шаг в этом деле, попутно развивая новые навыки и получая знания.

Предложите ребенку вести собственный блог про летние каникулы, хотя бы просто для его друзей. Помогите ему выбрать платформу и определиться с тематикой, отталкиваясь от его интересов.

Это может быть блог про изучение природы у бабушки в деревне, кулинарный блог, художественный, литературный, игровой и так далее. Это может стать веселым занятием, а заодно ребенок научится творчески мыслить, монтировать видео и писать сценарии.

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