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ZIVERT станет хедлайнером финального уикенда «Теннисного Клуба» в Москве
Хобби и развлечения

5 сентября 2025, 19:05

1 мин.

ZIVERT станет хедлайнером финального уикенда «Теннисного Клуба» в Москве

Мария Задорожная
Автор
Фото Павел Кашаев, Global Look Press

6 и 7 сентября в Москве пройдет финальный уикенд медиаспортивного «Теннисного Клуба». Он состоится в Международном центре бокса в Лужниках. Хедлайнером вечера станет певица ZIVERT.

Среди участников проекта — олимпийский чемпион Евгений Плющенко, рэпер Obladaet, телеведущая Юлия Коваль, артист T-Killah, блогеры REDGI и Юлия Королева, поп-исполнитель Коста Лакоста и другие.

В финале за звание чемпиона сразятся Юлия Королева, OBLADAET, T-Killah и REDGI. Победителем станет тот, кто одержит наибольшее количество побед в заключительном круге.

«Это наш первый теннисный турнир в медиаспорте, и мы рады, что опыт получился успешным. Несмотря на все особенности и нюансы этого вида спорта, мы видим огромный интерес аудитории. Это показывает, что выбранная нами стратегия — осваивать новые дисциплины, делать их медийными и зрелищными — работает», — отметили организаторы.

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