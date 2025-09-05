ZIVERT станет хедлайнером финального уикенда «Теннисного Клуба» в Москве

6 и 7 сентября в Москве пройдет финальный уикенд медиаспортивного «Теннисного Клуба». Он состоится в Международном центре бокса в Лужниках. Хедлайнером вечера станет певица ZIVERT.

Среди участников проекта — олимпийский чемпион Евгений Плющенко, рэпер Obladaet, телеведущая Юлия Коваль, артист T-Killah, блогеры REDGI и Юлия Королева, поп-исполнитель Коста Лакоста и другие.

В финале за звание чемпиона сразятся Юлия Королева, OBLADAET, T-Killah и REDGI. Победителем станет тот, кто одержит наибольшее количество побед в заключительном круге.

«Это наш первый теннисный турнир в медиаспорте, и мы рады, что опыт получился успешным. Несмотря на все особенности и нюансы этого вида спорта, мы видим огромный интерес аудитории. Это показывает, что выбранная нами стратегия — осваивать новые дисциплины, делать их медийными и зрелищными — работает», — отметили организаторы.