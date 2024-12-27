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Юрист рассказала о новых законах, которые начнут действовать с 1 января 2025 года
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

2 мин.

Юрист рассказала о новых законах, которые начнут действовать с 1 января 2025 года

Мария Задорожная
Автор
Расчет налогов
Фото simpson33, iStock
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Юрист Анна Астраханцева в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, какие новые законы вступают в силу с 1 января 2025 года.

«С 1 января 2025 года появляется новая прогрессивная шкала налогообложения. Сейчас действует 2 ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ): стандартные 13 % и 15% на доходы, превышающие 5 млн. рублей. Повышенная ставка применяется лишь к части дохода, который превышает 5 млн рублей в год», — сказала эксперт.

Как отметила юрист, с нового года появится целых 5 разных ставок:

  • 13 % — для доходов 2,4 млн рублей в год или меньше;

  • 15% — для доходов свыше 2,4 млн рублей и не более 5 млн рублей в год;

  • 18% — для доходов свыше 5 млн рублей и не более 20 млн рублей в год;

  • 20% — для доходов свыше 20 млн рублей и не более 50 млн рублей в год;

  • 22% — для доходов свыше 50 млн рублей в год.

Астраханцева подчеркнула, что повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а лишь к той части, которая превысит лимиты, как это работает и сейчас. При этом для некоторых категорий граждан закон предусматривает исключения и сохраняет возможность платить 13% для дохода не выше 5 млн рублей. Например, исключение коснется жителей Крайнего Севера.

Также россиян в новом году ждет увеличение штрафов за нарушения ППД в полтора раза и уменьшение размера скидки.

» С 1 января увеличиваются размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения. Большинство штрафов будут увеличены в полтора раза. Размер скидки на уплату штрафов будет снижен до 25% с 50%, но действовать она будет дольше. Сейчас оплатить штраф со скидкой можно в течение 20 дней, по новым правилам срок составит 30 дней», — объяснила эксперт.

Например, за превышение скорости на 20 км/ч, но не более 40 км/ч сейчас нужно оплатить штраф 500 рублей (со скидкой 250 рублей). С января размер штрафа составит 750 рублей, а скидка за электронную оплату штрафа в срок всего 25%, т.е. даже со скидкой оплатить придется порядка 500 рублей.

Кроме того, вырастут размеры государственных пошлин. Увеличится госпошлина за регистрацию сделок с недвижимостью. Сейчас она равна 2 тысячам рублей. По новым правилам размер госпошлины будет рассчитываться от кадастровой стоимости объекта. Например, если кадастровая стоимость жилья не более 20 млн рублей, то госпошлина составит 4 тысячи рублей.

Также увеличатся пошлины за расторжение брака. Теперь каждому из супругов придется заплатить 5 тысяч рублей вместо 650 рублей сейчас. Поменять фамилию с нового года тоже станет дороже — 5 тысяч рублей вместо 1 600 рублей сейчас.

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