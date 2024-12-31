Юрист рассказала, где по закону нельзя запускать салюты

Юрист Светлана Топильская рассказала «СЭ», где по закону нельзя запускать салюты. По ее словам, устраивать пиротехническое шоу строго запрещено вблизи жилых домов. Этот запрет позволяет избежать травмирования людей и повреждения имущества. Кроме того, под запретом фейерверки внутри любых зданий и сооружений, а также на балконах, лоджиях и крышах.

«Запуск фейерверка не профессионалом запрещен вблизи образовательных учреждений, больниц, детских садов, а также на территориях, занятых промышленными предприятиями», — добавила эксперт.



Еще не стоит устраивать салюты в зонах с повышенной пожарной опасностью: вблизи железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередачи, в лесах, парках и других природных зонах. Причина — риск возникновения пожаров.



Кроме того, юрист отметила, что использование пиротехники запрещено на массовых мероприятиях, если этот запуск фейерверков не проводит профессионал с получением всех необходимых разрешений.