Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Юрист ответил, как выбрать туристическую страховку для поездки за границу
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:05

1 мин.

Юрист ответил, как выбрать туристическую страховку для поездки за границу

Мария Задорожная
Автор
Пара в аэропорту
Фото Peopleimages/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Юрист Сергей Кормилицин в беседе с «СЭ» заявил, что для путешествий по России достаточно полиса ОМС, с которым можно обратиться в любую поликлинику или скорую помощь на территории страны.

«Для экстремальных путешествий и при путешествиях в труднодоступные места можно оформлять специальную страховку, которая может включать эвакуацию из труднодоступного места, помощь при занятиях экстремальным спортом», — объяснил эксперт.

Однако для выезда за рубеж нужно оформлять специальную страховку, при этом для каждой страны существуют определенные правила, уточнил специалист.

«К примеру, для стран Шенгена страховку нужно оформлять еще до получения визы, есть минимальная страховая сумма и риски, которые должны быть застрахованы», — добавил Кормилицин.

Кроме того, страховки делятся на разные виды в зависимости от рисков, которые путешественник застрахует. В базовую страховку, по словам юриста, обычно входят неотложная помощь, лечение заболеваний, полученных в отпуске, репатриация. Дополнительно можно включить стоматологическую помощь или, например, лечение травм, полученных при алкогольном опьянении.

Куда съездить с&nbsp;детьми в&nbsp;Стамбуле: лучшие места. Что посмотреть с детьми в Стамбуле: 7 идей для семейного отдыха
Путешествия
Новости холдинга
Путин назначил Ираду Зейналову послом РФ в Республике Маврикий
СКА Ротенберга раздавлен, Кузнецова смяли, Голдобин проснулся, Радулов начал забивать. Что произошло в КХЛ 12 сентября
В ЕС отреагировали на слова Путина об ударах западным оружием по РФ
В Кремле оценили вероятность разрыва дипотношений с Лондоном

Olimpbet awards

Последние новости
01:05
Кто родился 13 сентября: список известных личностей
00:05
13 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
12 сен 17:40
Федерация фитнес-аэробики России примет участие в открытии сезона школьного спорта в Москве
12 сен 15:15
В Анапе состоялись Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике
12 сен 01:05
Кто родился 12 сентября: список известных личностей