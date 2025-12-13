Юрист объяснила, что нужно учитывать при выходе на работу в праздники

Работа в праздники должна строго регулироваться законом и трудовым кодексом. Но, к сожалению, мало сотрудников знают о своих правах. В беседе с «Газетой.Ru» юрист Зара Горбушина рассказала, как работать в выходные дни.

По словам эксперта, работодатель обязан обеспечить безопасные условия: соблюдение норм охраны труда, предоставление средств защиты и организацию перерывов. Особенное внимание стоит обратить на оформление документов.

«Работодатель должен не только получить письменное согласие сотрудника, но и составить приказ о привлечении к работе в праздник, в котором указываются причины привлечения, время работы, размер оплаты или порядок предоставления отгула», — отметила Горбушина.

В случае, если права работника нарушены, юрист советует обратиться в трудовую инспекцию или суд. Соответствующие ведомства проведут проверку соблюдения законодательства и при выявлении нарушений примет меры, например, наложит административную ответственность.