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Сегодня, 15:20

Юрист объяснил, может ли пациент вести съемку на приеме у врача

Мария Маковей
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Стетоскоп и врачебные документы
Фото megaflopp/istockphoto.com

Законом не запрещается пациенту фотографировать медицинскую документацию, а также вести съемку приема врача. Об этом заявил юрист Александр Иванов, пишет «Медвестник».

Эксперт ссылается на закон «Об охране здоровья», согласно которому пациент имеет право на получение «второго мнения» и на «информацию о здоровье, результатах обследований, диагнозе и прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках».

Кроме того, не запрещено просить копии медицинских документов. Но врач может отказать пациенту в их получении. Например, при нарушении часов приема или когда человек хочет скопировать результаты многих обследований.

Однако медик не в силах запретить вести съемку приема, но может предупредить о том, что публикация полученных видео- или фотокадров запрещена.

«В противном случае гражданину грозит штраф до 6 тысяч рублей за обработку персональных данных без письменного согласия субъекта этих данных», — пишет портал «Медвестник».

Ранее терапевт назвала 6 анализов, которые нужно регулярно контролировать после 35 лет.

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