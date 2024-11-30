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Ярослав Ленчевский и Варвара Романова стали амбассадорами бренда одежды и экипировки для сноубординга
Хобби и развлечения

30 ноября, 12:35

1 мин.

Ярослав Ленчевский и Варвара Романова стали амбассадорами бренда одежды и экипировки для сноубординга

Мария Задорожная
Автор
Ярослав Ленчевский и Варвара Романова
Фото Пресс-служба бренда Termit
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Чемпионы России по Big Air Ярослав Ленчевский и Варвара Романова стали амбассадорами отечественного бренда одежды и экипировки для сноуборндинга Termit. Они представят поклонникам этого зимнего вида спорта новую коллекцию бренда под названием BEST TRICK, которая была разработана с учетом пожеланий чемпионов.

Название коллекции переводится как «лучший трюк». При разработке этой линейки дизайнеры и технологи переосмыслили традиционные элементы сноубордической экипировки, обеспечив максимальную поддержку спортсменам в их достижениях. Коллекция включает в себя утепленные куртки и брюки, сноубордические ботинки, термобелье и различные аксессуары, такие как маски, гольфы, шапки и гейторы. Использование высоких технологий позволяет им полностью удовлетворить потребности как увлеченных любителей, так и профессиональных сноубордистов.

Также впервые в сноубордической коллекции бренда появился «бибс», так опытные спортсмены называют комбинезон. Для защиты от дождя и холода в нем использовали мембрану 30000 Dry'Vex (в отличие от прежних 20000), а также новые, более эффективные утеплители. У брюк изменен крой: высокий пояс защитит от снега, а застегнутый верх позволит кататься без куртки в осенние и весенние месяцы. Особое внимание разработчики уделили дизайну — крупные принты и яркие цвета привлекут тех, кто хочет выделиться на склоне.

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