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Ядовитые пауки-осы захватывают регионы России
Хобби и развлечения

21 августа 2025, 17:10

1 мин.

Ядовитые пауки-осы захватывают регионы России

Мария Задорожная
Автор
Паук-оса на зеленом фоне
Фото Dariusz Banaszuk, iStock

Пауки-осы (Argiope bruennichi) летом 2025 года замечены в двадцати регионах России, включая территории, где они ранее не встречались. Об этом сообщает издание Лента.ру.

В материале указано, что членистоногие замечены в Нижегородской, Челябинской, Тульской, Московской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях. Наиболее часто сообщали о пауках-осах жители Алтайского края, Башкирии и Владимирской областей.

Профессор Руслан Бутовский, руководитель отдела международного сотрудничества ФГБУ «ВНИИ Экология», полагает, что паукообразные могут закрепиться в Центральной России, если предстоящая зима окажется теплой. В противном случае их популяция может временно исчезнуть, но вернется в последующие теплые сезоны.

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