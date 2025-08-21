Ядовитые пауки-осы захватывают регионы России

Пауки-осы (Argiope bruennichi) летом 2025 года замечены в двадцати регионах России, включая территории, где они ранее не встречались. Об этом сообщает издание Лента.ру.

В материале указано, что членистоногие замечены в Нижегородской, Челябинской, Тульской, Московской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях. Наиболее часто сообщали о пауках-осах жители Алтайского края, Башкирии и Владимирской областей.

Профессор Руслан Бутовский, руководитель отдела международного сотрудничества ФГБУ «ВНИИ Экология», полагает, что паукообразные могут закрепиться в Центральной России, если предстоящая зима окажется теплой. В противном случае их популяция может временно исчезнуть, но вернется в последующие теплые сезоны.