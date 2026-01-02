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Врач рассказал, как защититься от недомогания при перелетах
Хобби и развлечения

2 января, 18:25

1 мин.

Врач рассказал, как защититься от недомогания при перелетах

Кристина Гергис
Автор
Мужчине стало плохо в самолете
Фото anyaberkut, iStock

Заслуженный врач России Александр Мясников рассказал ОСН о специфических условиях на борту самолета, которые могут влиять на самочувствие пассажиров, а также объяснил, как защититься от недомогания в полете.

По его словам, на высоте наблюдается пониженное содержание кислорода, сниженное давление и низкая влажность воздуха. Хотя такие факторы могут в редких случаях вызывать серьезные нарушения здоровья, в большинстве ситуаций плохое самочувствие носит скорее психологический характер и не представляет угрозы для жизни. Однако это не отменяет необходимость иметь при себе медикаменты.

Особое внимание врач уделил пассажирам с хроническими заболеваниями — диабетикам, астматикам и гипертоникам. Им крайне важно держать лекарства и ингаляторы в ручной клади, чтобы в случае резкого ухудшения состояния средства помощи оказались под рукой.

Доктор отметил, что случаи, когда пассажирам приходится искать нужные лекарства у попутчиков из-за того, что их собственные медикаменты оказались в багаже, встречаются достаточно часто.

«Людям с фактором риска повышенного тромбообразования при полете длительностью от четырех часов обязательно нужно принимать как минимум аспирин. Кому-то надо колоть антикоагулянты. Опять же, это решается индивидуально, но ноги отекают очень сильно. Это не только синдром эконом-класса и тромбоза ног, это и к бизнес-классу относится и так далее. Тут не только неподвижность, тут и нарушение гомеостаза крови, и нарушение циркуляции», — объяснил Мясников.

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