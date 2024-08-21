Впервые в истории триатлона соревнования на длинной и средней дистанции пройдут в Москве

С 24 по 25 августа в Москве пройдет масштабный фестиваль спорта для всей семьи ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 2024. В этом году участникам предоставится уникальная возможность испытать себя на «железной» и «полужелезной» дистанциях в самом центре столицы. Также в рамках мероприятия пройдут беговая эстафета на 10 км, забег на 5 км, соревнования по дуатлону и триатлону среди детей и детские забеги. Фестиваль пройдет сразу на двух важных спортивных локациях столицы — в Крылатском и Лужниках.

24 августа с утра вдоль Гребного канала в Крылатском пройдут забеги 10K TEAM RUN — для эстафетных команд из двух или четырех человек на 10 км, 5K RUN — забег для всех желающих на 5 км и KIDS RUN на 500 м и 1000 м для детей до 12 лет.

Также в этот день пройдет Детский кубок ФТР, в рамках которого самые маленькие спортсмены в возрасте от 4 до 6 лет смогут посоревноваться в дуатлоне — виде триатлона, состоящего из двух дисциплин и трех этапов: бег, велогонка и бег. А участников постарше — от 7 до 14 лет — ждут настоящие триатлонные гонки.

Второй день будет посвящен ключевым соревнованиям фестиваля — гонкам по триатлону на «железной» и «полужелезной» дистанциях.

Ранее таких масштабных соревнований по триатлону с таким географическим покрытием столицы не проводилось.

На «железной» дистанции предстоит преодолеть: 3,8 км в рамках плавательного этапа, 180 км велогонки и 42,2 км в рамках забега. Для «полужелезной» — соответсвенно: 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21 км бега.

Маршрут соревнований начнется в Крылатском: здесь состоится плавательный этап, который пройдет на гребном канале. Велосипедный этап будет проложен по Звенигородскому шоссе — впервые в истории гонок — через самый центр Москвы. А беговой этап пройдет по Лужнецкой и Фрунзенской набережным с торжественным финишем на территории Олимпийского комплекса «Лужники».

«С волнением мы готовились к фестивалю в Москве, значимость которого невозможно переоценить. Быть частью такого исторического события — это невероятный опыт. Я надеюсь, что благодаря соревнованиям в самом сердце столицы еще больше человек захотят попробовать себя в триатлоне или просто приобщиться к спорту, так как насыщенная программа позволяет поучаствовать в различных беговых форматах в первый день фестиваля. Большая благодарность Федерации триатлона России за слаженную работу в подготовке этого важного события!» — рассказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

«Раньше центровые длинные дистанции проходили только в Сочи и Санкт-Петербурге. Очень хотелось, чтобы к этим локациям присоединилась и наша столица. Каждый человек выбирает для себя знаковое место. Для многих триатлетов Москва — это самая желанная локация. Это первая железная дистанция в одной из мировых столиц», — поделилась президент Федерации триатлона России и руководитель оргкомитета старта «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226» Ксения Шойгу.