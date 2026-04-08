ВЦИОМ выяснил предпочтения россиян в декоре домов

Зайдя в любой дом часто можно многое узнать о его хозяине. Люди выбирают предметы декора, исходя из личных предпочтений и особенностей вкуса. И даже квартира без каких-либо украшений также рассказывает о личных чертах владельца. О том, чем россияне привыкли декорировать жилье, выяснил ВЦИОМ.

По данным аналитического центра, больше половины жителей страны привыкли вешать на стены картины и постеры. Их в качестве декора выбирает 53% населения. Еще 35% отдает предпочтение фигуркам, маскам и статуэткам. 21% украшает дом вазами, а 18% добавляют уют с помощью ковров.

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет заметно чаще других украшают интерьер различными декоративными элементами. Эта же группа лидирует по лидирует по разнообразию предметов украшения интерьера.

При этом 20 % россиян в целом равнодушны к декоративным элементам и не используют их для оформления жилья. Наиболее высокая доля таких людей наблюдается среди: россиян старше 60 лет — 27%, жителей сел — 26 % и активных телезрителей — 34%.