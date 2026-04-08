ВЦИОМ выяснил предпочтения россиян в декоре домов
Кристина Гергис
Автор
Современный дизайн интерьера
Фото FollowTheFlow, iStock

Зайдя в любой дом часто можно многое узнать о его хозяине. Люди выбирают предметы декора, исходя из личных предпочтений и особенностей вкуса. И даже квартира без каких-либо украшений также рассказывает о личных чертах владельца. О том, чем россияне привыкли декорировать жилье, выяснил ВЦИОМ.

По данным аналитического центра, больше половины жителей страны привыкли вешать на стены картины и постеры. Их в качестве декора выбирает 53% населения. Еще 35% отдает предпочтение фигуркам, маскам и статуэткам. 21% украшает дом вазами, а 18% добавляют уют с помощью ковров.

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет заметно чаще других украшают интерьер различными декоративными элементами. Эта же группа лидирует по лидирует по разнообразию предметов украшения интерьера.

При этом 20 % россиян в целом равнодушны к декоративным элементам и не используют их для оформления жилья. Наиболее высокая доля таких людей наблюдается среди: россиян старше 60 лет — 27%, жителей сел — 26 % и активных телезрителей — 34%.

Вэнс заявил об оптимизме США в вопросе урегулирования украинского конфликта
До сейва ногой на ЧМ-2018 был и Кубок УЕФА, и заочные победы над Дасаевым и Яшиным. 10 эпизодов, сделавших Игоря Акинфеева легендой
Кудашов сменил Заварухина на посту главного тренера «Автомобилиста»
США и Иран объявили о двухнедельном перемирии. Что это означает
Бывший полузащитник «Арсенала» и «Ювентуса» Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры
ОАЭ выдали России двух обвиняемых в краже 400 млн рублей мошенников

13:45
В Москве пройдут кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора»
7 апр 17:45
В Санкт-Петербурге стартовал юношеский теннисный турнир
5 апр 18:00
Ученые выяснили, что у людей и животных схожий «вкус»
5 апр 15:35
Эксперт по туризму перечислил, что нужно учитывать при поездке в Японию
3 апр 17:10
В соцсетях набирает популярность тренд на «масляный бег»