В Японии создали молекулу для длительной терапии депрессии
30 сентября, 17:35

Мария Задорожная
Девушка грустит
Фото Dima Berlin, iStock

Ученые из Университета Осаки разработали молекулу PA-915, способную подавлять симптомы депрессии на восемь недель после одного введения. Публикация о результатах эксперимента вышла в Molecular Psychiatry (MolPsy).

По данным авторов, PA-915 блокирует рецептор PAC1, который участвует в стресс-реакциях организма. PAC1 играет значимую роль как в центральной, так и в периферической нервной системе, однако в отдельных случаях может быть вовлечен в развитие психических расстройств и мигрени.

Исследователи тестировали молекулу на мышах, подвергшихся хроническому стрессу — социальной изоляции, введению кортикостерона и контакту с агрессивными особями. У животных, получавших PA-915, наблюдалось снижение тревожности и депрессивных проявлений, а также улучшение когнитивной функции. Эффект сохранялся до восьми недель после однократного введения и был сопоставим по силе с действием кетамина. При этом не проявлялись характерные для кетамина побочные эффекты — гиперактивность, когнитивные нарушения или зависимость.

Авторы отмечают, что блокада рецепторов PAC1 может стать новым направлением в терапии депрессии и тревожных расстройств. В дальнейшем планируются испытания на других видах животных и подготовка к клиническим исследованиям.

