В Японии создали духи с ароматом новорожденного ребенка

В Японии создали духи с ароматом новорожденного ребенка, сообщает Sora News. Продукт стал результатом шести лет исследований в Университете Кобе.

Команда под руководством Мамико Одзаки, почетного профессора университета и специалиста по физиологии вкуса и обоняния, в сотрудничестве с врачами Медицинской школы Университета Хамамацу и с участием беременных и недавно родивших женщин собрала образцы запахов примерно у 20 новорожденных. В итоге удалось выделить 37 компонентов, формирующих этот аромат.

Ключевым веществом оказался нонанал — химическое соединение с цветочным оттенком, которое, по мнению ученых, младенцы выделяют для поощрения теплого взаимодействия с родителями. Духи назвали Poupon Pure и позиционируют не только как парфюм, но и как средство для расслабления перед сном или во время медитации. Идея продукта возникла у Одзаки после многолетних исследований феромонов у муравьев и размышлений о том, как запахи могут укреплять социальные связи между людьми.

Сейчас вся партия распродана, приобрести флакон можно только по предварительному заказу — стоимость 20 долларов за 5 мл. Ожидаются новые поставки с середины августа до начала сентября.