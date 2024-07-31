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В Ульяновске впервые пройдет Первенство России по парусному спорту
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:05

1 мин.

В Ульяновске впервые пройдет Первенство России по парусному спорту

Мария Задорожная
Автор
Первенство России по парусному спорту в Ульяновске.
Фото Пресс-служба Федерации парусного спорта г. Ульяновска
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С 5 по 11 августа в Ульяновске, в акватории Куйбышевского водохранилища, впервые состоится Первенство России по парусному спорту. Организаторами соревнования выступают Федерация парусного спорта Ульяновской области совместно с компанией «Арнест Упаковочные Решения».

«Это первое соревнование наивысшего ранга по парусному спорту, которое принимает Ульяновская область. Для спортсменов это возможность узнать, на что ты способен, и огромная мотивация для дальнейшего роста», — отметил президент Федерации парусного спорта Ульяновской области Олег Афанасьев.

Торжественное открытие самого масштабного события страны в области детско-юношеского парусного спорта пройдет 6 августа в 10.00 по адресу: поселок Рыбацкий, д. 3.

За победу в соревновании будут бороться 150 спортсменов в возрасте до 20 лет из разных регионов России: Ульяновской, Калининградской, Самарской, Воронежской, Липецкой, Московской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и других. Юные спортсмены должны будут преодолеть олимпийские дистанции в классах яхт «Кадет», «Зум 8», «Европа».

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